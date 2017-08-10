⁠⁠⁠







Sürekli olarak artan güvenlik riskleri nedeniyle hava ulaşımı hiç olmadığı kadar stresli hale geldi. Acaba bir şey olur mu? Kontroller ne kadar sürer? Pasaport kuyruğu uzun mu gibi çok sayıda soru sizleri geriyor ki aynı zamanda uçak ertelenmesi gibi sık karşılaşılan dertler de söz konusu.

iOS: Uçuş Takip Uygulamaları

Mobil uygulamalar sayesinde kontrolleri ve sıraları önceden göremezsiniz ama uçuş saatleriyle ilgili bilgileri anında alabilirsiniz. Hava durumu yüzünden bırakın ertelenmeyi iptal edilen uçuşlar bile olabilir. İşte bu bilgileri internet üzerinden güncelleyen ve bilgi veren uygulamalar:

App in the Air

Sık uçan ve hava alanında bol zaman geçirenler için ideal. Sadece uçuş takip etmek yerine sanal bir uçuş asistanı olabiliyor. Check-in, uçağa biniş, kalkış ve iniş bölümlerini içeriyor. Güvenlik, sınır kontrolü gibi kısımlarda geçirdiğiniz süreyi takip edip kaydediyor. Herhangi bir hava alanındaki durumu, gecikmeleri ve hava durumunu görebilirsiniz.

FlightStats

Bütçesi dar olan gezginler için ideal ve gerçek zamanlı olarak takip ve yolculuk planlama olanağı veriyor. Uçuş numarası, hava alanı, rotası girebilirsiniz. Uçuş sırasındaki şehir adları, izlenen yol, radar gibi bilgiler harita üzerinde takip edilebiliyor. Hava durumu tahmini alabilir ve diğer hava alanlarını aratabilirsiniz.

FlightAware Flight Tracker

Push bildirimleri yapan ve ücretsiz olup reklamlar gösteren bu basit uygulama dünya genelindeki uçuşları gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor. ABD ve Kanada’da özel uçuşlar bile görülebiliyor. Kayıt numarası, rota, havayolu firması, şehir adları vererek de takip yapabilirsiniz. NEXRAD radar arabirimi üzerinden destek almak da mümkün.

Planes Live

Bütçesi dar olan ve havada gördüğü uçaklarla helikopterleri tanımak isteyenler için ideal. Hem yolcular, hem de göklere düşkün olanlar için uygun görünüyor. Akıllı filtreler kullanarak havayolu firması gibi sınırlamalar girilebiliyor. Hava alanına yakın oturanlar için yaklaşanlar kolayca tespit edilebiliyor.





⁠⁠⁠





