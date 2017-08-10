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Samsung Galaxy A7 (2017) Android Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler söz konusu. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, üst düzey Galaxy S ve Galaxy Note serisi akıllı telefonların ardından Galaxy A7 (2017) modeli için de Android 7.0 güncellemesini hazırladı. Orta – üst seviyeye konumlandırılan bu model Ocak ayında kullanıma sunulmuş olsa da kutusundan Android Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyordu. Nougat güncellemesine şu anda Tayland’da yaşayan kullanıcılar erişebiliyor. 1394.40 MB boyutundaki güncelleme akıllı telefonu A720FXXU2BQGB firmware versiyonuna taşımakta.

Samsung Galaxy A7 (2017) Android Nougat Güncellemesi

Güncelleme Android 7.0 işletim sistemi versiyonunun yanı sıra yeni kullanıcı arayüzü, gelişmiş bildirimler, Hızlı Ayarlar butonları, çoklu pencere deneyimi gibi özellikler getiriyor. Galaxy J (2017) modeline benzer şekilde Galaxy A7 (2017) de bu güncelleme ile birlikte Dual Messenger fonksiyonuna kavuşuyor. Bu özellik kullanıcılara bir sosyal ağ platformu ya da anlık mesajlaşma uygulaması için iki hesabı yönetme olanağı sağlamakta. Samsung Pass ve güncellenen Settings / Ayarlar menüsü de bizlerle.

156.8 x 77.6 x 7.9 mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığındaki Samsung Galaxy A7 (2017) akıllı telefonun 5.7 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaza güç veren Exynos 7880 Octa yongaseti sekiz adet 1.9 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ile Mali-T830MP3 grafik işlemcisini barındırıyor. Cihazda 3 GB RAM, 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 16 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön yüzde 16 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kamerası ve 3600 mAh kapasiteli pil gibi detaylar karşımıza çıkıyor.

Bu arada Samsung Türkiye Galaxy A7 (2017) akıllı telefonla uyumlu Android Nougat güncellemesi için 31 Ağustos 2017 tarihini işaret ediyor. Tabii bu tarihin değişmesi de olasılıklar dahilinde.



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