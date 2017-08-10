Xiaomi Redmi Note 4 Android Nougat Güncellemesi

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Xiaomi Redmi Note 4 Android Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler söz konusu. Performans / fiyat başarımı yüksek akıllı telefonlarıyla bilinen Çin merkezli Xiaomi firması ülkemizde de satın alınabilir durumda olan Redmi Note 4 akıllı telefonu için yeni güncelleme yayınladı. 1.3 GB boyutunda olan ve ilk etapta Yunanistan’daki kullanıcılara ulaşmaya başlayan güncelleme akıllı telefonu Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonuna taşıyor.

Xiaomi Redmi Note 4 Android Nougat Güncellemesi

Xiaomi Redmi Note 4 Android Nougat Güncellemesi 1

Güncelleme MIUI arayüzünün 8.5 versiyonunu içermekte. Aynı zamanda Android işletim sistemi için hazırlanan Temmuz ayı güvenlik yamalarını da barındırıyor.

Bu yılın erken döneminde teknoloji mağazalarındaki yerini alan Redmi Note 4 kutusundan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu. Cihazın önümüzdeki günlerde MIUI 9 güncellemesini de alacağını sözlerimize ekleyelim.

151 x 76 x 8.5 mm boyutlarında ve 165 gram ağırlığında olan Xiaomi Redmi Note 4 akıllı telefonun 5.5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Çift SIM desteği bulunan cihaz Qualcomm Snapdragon 625 yongasetinden güç alıyor. Bu yongasetinde sekiz adet 2.0 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ile Adreno 506 grafik işlemcisi bulunmakta. Cihazın 2 / 3 GB RAM ve 32 GB kapasiteli depolama birimi ile 4 GB RAM ve 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi içeren farklı varyantları bulunmakta. 13 MP çözünürlüklü ana kamerada f/2.0 açıklık, faz algılamalı otofokus, çift tonlu LED flaş, 1.12 µm piksel boyutu gibi detaylar var. Ön yüzde 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası hazır. Depolama alanı 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD hafıza kartlarıyla genişletilebiliyor. Redmi Note 4’ün 4100 mAh kapasiteli pili tatmin edici çalışma süreleri sunabiliyor.

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