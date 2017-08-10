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Xiaomi Redmi Note 4 Android Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler söz konusu. Performans / fiyat başarımı yüksek akıllı telefonlarıyla bilinen Çin merkezli Xiaomi firması ülkemizde de satın alınabilir durumda olan Redmi Note 4 akıllı telefonu için yeni güncelleme yayınladı. 1.3 GB boyutunda olan ve ilk etapta Yunanistan’daki kullanıcılara ulaşmaya başlayan güncelleme akıllı telefonu Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonuna taşıyor.

Xiaomi Redmi Note 4 Android Nougat Güncellemesi

Güncelleme MIUI arayüzünün 8.5 versiyonunu içermekte. Aynı zamanda Android işletim sistemi için hazırlanan Temmuz ayı güvenlik yamalarını da barındırıyor.

Bu yılın erken döneminde teknoloji mağazalarındaki yerini alan Redmi Note 4 kutusundan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu. Cihazın önümüzdeki günlerde MIUI 9 güncellemesini de alacağını sözlerimize ekleyelim.

151 x 76 x 8.5 mm boyutlarında ve 165 gram ağırlığında olan Xiaomi Redmi Note 4 akıllı telefonun 5.5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Çift SIM desteği bulunan cihaz Qualcomm Snapdragon 625 yongasetinden güç alıyor. Bu yongasetinde sekiz adet 2.0 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ile Adreno 506 grafik işlemcisi bulunmakta. Cihazın 2 / 3 GB RAM ve 32 GB kapasiteli depolama birimi ile 4 GB RAM ve 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi içeren farklı varyantları bulunmakta. 13 MP çözünürlüklü ana kamerada f/2.0 açıklık, faz algılamalı otofokus, çift tonlu LED flaş, 1.12 µm piksel boyutu gibi detaylar var. Ön yüzde 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası hazır. Depolama alanı 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD hafıza kartlarıyla genişletilebiliyor. Redmi Note 4’ün 4100 mAh kapasiteli pili tatmin edici çalışma süreleri sunabiliyor.



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