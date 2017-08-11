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Android dünyasında belirli uygulamalar “wakelock” olarak bilinen uyanık tutma kilidini kullanarak cihazın ekran kapalıyken bile hızlı biçimde çalışmasını sağlayabiliyor. Böylece internet bağlantısıyla güncellemeler alınabiliyor ama bunu abartan uygulamalar bataryayı gereksiz sömürebiliyor.

Android: Bataryayı Tüketen Uygulamaları Yakalayın

Peki böyle bir durumda aniden bataryanız çok daha hızlı tükenmeye başlamışsa ne yapabilirsiniz ve suçluyu nasıl tespit edebilirsiniz? Bu suçluları tespit etmenizi sağlayan Wakelock Detector adlı bir uygulama var. Bu özelliği hangi uygulamanın kullandığını analiz ederek geçmiş raporu çıkarıyor ve listeliyor:

Uygulamanın elde ettiği bilgiyi kullanarak suçlu uygulamaları tespit edebilir ve gereksiz olanları sistemden kaldırıp batarya süresini ciddi anlamda uzatabilirsiniz. Denemek için uygulamayı kurun ve telefonu yüzde 90 üstüne kadar şarj ettikten sonra şarj işlemine son verin.

Birkaç saat kendi halinde bırakın ve sistemle ilgili bilgiler toplamasını sağlayın. Kullanım raporu listesinde en üste çıkan uygulamalar en suçlu olanlar. Wakelock komutunu isteyenler iki ayrı seçeneğe sahip: işlemci uyandırma ve ekran uyandırma. Genelde CPU aktif tutularak çalışmalar sürdürülür. Ekran da açık tutuluyorsa zaten görebilirsiniz ve bu durumda birkaç saat kalsa batarya tükenir.

Artık sistemi analiz edebilir ve gereksiz uygulamaları kaldırarak batarya kullanım süresindeki değişimi bizzat analiz edebilirsiniz. Aktif olarak çalışan uygulamaları yeşil renkte gösteriyor ve hangi wakelock kilidini uyguladığını görmenize olanak veriyor. Üstelik tamamen ücretsiz ve sınırlamasız.



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