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Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda kurulu olan Chrome’daki sekmeleri bilgisayarda açmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Bilindiği gibi Google Chrome web tarayıcısında Google hesabıyla oturum açıldığında veriler farklı cihazlarınız arasında eşitleniyor. Eşitlenen veriler arasında web geçmişi, parolalar, formlar, yer imleri ve uygulamalar bulunmakta. Kullanıcılar hangi bilgilerin eşitlenebileceğini seçebiliyor, her şeyi eşitleyebilecekleri gibi belirli unsurların eşitlenebilmesini de sağlayabiliyorlar. Bu veri senkronizasyonu özelliği Windows, macOS, Linux, Android, iOS gibi çeşitli platformlarda desteklenmekte. Aynı zamanda akıllı telefonda yüklü Google Chrome’daki sekmeleri bilgisayarda açmak da mümkün. Otomatik eşitleme gerçekleştirildiği için akıllı telefondaki sekmeleri kolayca bilgisayarınızda yüklü olan Chrome tarayıcısında da görüntüleyebiliyorsunuz.

Android ve iOS: Chrome’daki Sekmeleri Bilgisayarda Açmak

Öncelikle hem akıllı telefon hem de kişisel bilgisayarınızdaki Chrome web tarayıcısında Google hesabınızla oturum açmanız lazım. Eşitleme için dilediğiniz ögeleri seçmekte özgürsünüz fakat web geçmişini seçmeniz şart.

Sekme eşitleme özelliğinden yararlanmak istediğiniz tüm cihazlardaki Chrome tarayıcısında Google hesabınızla oturum açmalısınız.

Android ya da iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda dilediğiniz gibi web gezintileri yapın. Bilgisayara geçmeniz gerektiğinde adres çubuğuna chrome://history/syncedTabs yazın ve Enter’a basın.

Burada Google hesabınızla oturum açtığınız Chrome yüklü cihazların listesi karşınıza gelecek. Hangi cihazda yer alan sekmeleri görüntülemek istiyorsanız ona dokunun. Open All seçeneğine dokunursanız tüm sekmeler aynı anda açılacaktır. Dilerseniz sekmeleri tek tek de açabilirsiniz.



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