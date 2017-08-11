Android: İstenmeyen Numarayı Arama Kaydından Otomatik Silme

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Kimisi üşengeçlikten arama kaydını temizlemez, kimisi sadece belirli numaraları kayıttan siler. Görüşme yaptıktan sonra arama kaydınızda gözükmesini istediğiniz numarayı otomatik olarak silmek için geliştirilen uygulama ile en azından arama kaydınız olduğundan temiz durur! (:

İstenmeyen Numarayı Arama Kaydından Otomatik Silme

Her arama sonrası arama bilgilerini gösteren arama kaydı listesinde görüşme sonrası otomatikman silinmesini istediğiniz numaraları Private Dialer ile silebileceksiniz. Uygulama Google Play Store‘da yer alıyor. Uygulamada olan sadece üç numarayı otomatik silme limiti gelen son güncelleme ile kaldırılmış. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayın.

Private Dialer Nasıl Kullanılır?

Uygulamanın kullanımı oldukça sade ve basit. Uygulamayı indirdikten sonra Private Dialer’a giriş yapın.

Sağ alt köşede bulunan sarı font üzerindeki + butonuna basın. Karşınıza telefon rehberiniz çıkacak. Kendisi ile yapacağınız görüşme sonrasında otomatikman arama kaydından silinmesini istediğiniz numarayı seçin. Private Dialer kurulu olduğu sürece ve siz numarayı uygulamadan kaldırmadığınız sürece arama kaydında, istemediğiniz numara ile ilgili bir kayıt gözükmeyecek.

Uygulamaya Eklenilen Telefon Numarası Nasıl Kaldırılır?

Eklediğimiz ve kaldırmak istediğiniz telefon numarasının üzerine basılı tutarak sağa kaydırın. Böylece kayıtları otomatikman silinmesini istemediğiniz numarayı bir sonraki görüşmenizde tekrar arama kaydı listenizde görebilirsiniz.





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