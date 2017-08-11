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Android işletim sistemli akıllı telefonlar için Samsung Klavye / Samsung Keyboard uygulaması kullanıma sunuldu. Araç Google Play uygulama mağazasından, Android 7.0 Nougat ve daha güncel işletim sistemi versiyonuna sahip olan akıllı telefonlara ücretsiz yüklenebiliyor.

Android: Samsung Klavye Uygulamasını İndirin

Çoklu dil desteğine sahip olan Samsung klavye uygulaması aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 80’den fazla sayıdaki dili desteklemekte. Klavye kullanım alışkanlıklarınız araç tarafından takip ediliyor ve metin girişinde bir süre sonra çok isabetli öneriler sunulduğunu görüyorsunuz. Yazım hataları otomatik olarak tespit edilebiliyor ve düzeltiliyor. Metin kısayolları oluşturmak da mümkün; sık kullanılan sözcük ve ifadeler için metin kısayolları oluşturabilir ve ilgili sözcüğü / ifadeyi öneriler penceresinden hızlı şekilde seçebilirsiniz.

Klavyede diller arasında hızlı şekilde geçiş yapılabiliyor, yalnızca boşluk çubuğunda sağa ya da sola doğru kaydırma hareketi yapmak yeterli oluyor. Adres, e-posta ve arama gibi farklı girdi pencereleri için optimize edilmiş tuşlar sunuluyor. Yazma şeklinizi analiz ederek yaptığınız yazım yanlışlarını düzeltebiliyor.

Pano içeriğine kopyalanmış metin ya da görselleri seçip yapıştırabiliyorsunuz. Hızlıca kaydırma denetimlerinden faydalanabilmeniz mümkün. Sesli giriş ve el yazısı kullanımı olanağı hazır. Bölünmüş klavye, yüzen klavye ve tek elle kullanım modu gibi kolaylıklar bizlerle.

Özel simgeler oluşturup bunları daha sonra kullanmak üzere kaydedebiliyorsunuz. Yüksek kontrastlı klavyeyi etkinleştirebileceğiniz gibi klavye boyutu, numerik tuşlar ve alternatif karakterler için de düzenlemelere gidebilirsiniz. 3000’den fazla sayıda emoji içeren klavyenin ayarlarını Samsung Cloud servisine yedekleyebileceğinizi belirtelim.





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