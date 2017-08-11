Android: YouTube Videolarını İndirme ve Uygulama Üzerinde Oynatma

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YouTube videoları, 3. parti uygulamalarla ya da web sitelerine uyarlanmış programlar aracılığıyla indiriliyordu. Bahsedeceğimiz uygulama ile YouTube’u kendi kalitesinde, kendi özellikleriyle kullanabilecekken, videoları da istediğiniz format ve kalitede indirebileceksiniz. Bunun yanı sıra videoları istediğiniz işlem sırasında tüm uygulamalar üzerinde izleyebileceksiniz.

YouTube Videolarını İndirme ve Uygulama Üzerinde Oynatma

Hem YouTube videolarını video ya da ses formatında indirebileceğiniz hem de YouTube’u kendi özelliklerinde kullanabileceğiniz uygulama Google Play Store‘da bulunmuyor. NewPipe isimli bu uygulama APK dosyası olarak indirilebilmekte. Dosyayı indirme işlemine başlamak için buraya tıklayın. Uygulamayı indirirken sorunla karşılaşmamanız için Ayarlar-> Kilit Ekranı ve Güvenlik-> Bilinmeyen Kaynaklar (aktif değilse aktif edin) işlemini gerçekleştiriniz.

NewPipe Nasıl Kurulur ve Kullanılır?

APK dosyası olarak indirdiğiniz uygulamayı açın. Ekrana gelen ”uygulamayı yüklemek istiyor musunuz?” sorusuna yükle diyerek NewPipe’yi telefonunuza kurun.

Uygulamaya girdiğinizde karşınıza NewPipe’nin giriş ekranı çıkacak. Giriş ekranında ”başlamak için aramaya dokunun” yazısıyla karşılaşacaksınız. Yazıda da denildiği gibi sağ üstte bulunan arama bölümünden videoya giriş yapın.

Videoyu indirmek için panelde üst bölümde bulunan indirme butonuna basalım. Sağdan üçüncü aşağıya doğru ok işareti olan buton videoyu indirme butonudur. Buradan videoyu hangi türde indirmek istediğinizi ayarlayabilirsiniz.

Video İzlerken Video Hızını Nasıl Ayarlarım?

Video izlerken, ekrana tıklayın. Üst tarafta çıkan simgelerden videonun izleme kalitesini, videoyu oynatma hızını ve ekranın dikey ya da yatay olmasını ayarlayabilirsiniz. 1x yazan yere tıkladığınızda videoyu hangi hızda oynatacağınıza, 360p yazan yere tıkladığınızda ise videoyu hangi kalitede izleyeceğinize karar verirsiniz.

NewPipe ile YouTube Videolarını İstediğiniz Uygulama Üzerinde İzleyin

Videoyu izlerken ekrana dokunduğunuzda üstte çıkan işaretlerden sağ üst köşede bulunana tıklayın. Böylelikle videoyu ister WhatsApp’ta mesajlaşırken, ister ana menüde ister Instagram’da dolaşırken izleyebilirsiniz.

Video ekranı küçükse eğer videonun olduğu ekrana uzun basılı tutun ve parmağınızla boyutlandırın.

Uygulama hakkında tüm sorularınızı forumumuzda yanıtlandırıyor olacağız. Sağlıcakla kalın.



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