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Günümüz, giyilebilir teknoloji devri ve bu devire ayak uyduran NO.1 bu sefer G8 modeli ile karşımıza çıkıyor. Piyasa’da şu an 40 dolar civarında satışa sunulan NO.1 G8, gayet başarılı bir donanım ve şık bir tasarım sunuyor. Tabii eksi yönleride var fakat cihaz, elinize aldığınızda size güven hissettiriyor ve bu gözlemimin en belirgin özelliği ise ekranın dışa doğru olmaması. Çünkü ekranı dışa doğru olan akıllı saat modelleri düştüğü an darbeyi ekrana alır ve sonuç pekte iyi olmaz. Ama NO.1 G8’i düşürseniz bile ekran çerçevesi darbeyi emiyor ve ekrana yansıtmıyor. Cihaz, Bluetooth 4.0 ve MTK2502 işlemcisi ile geliyor. NO.1 G8 Akıllı Saat İncelemesine hazırsanız başlayalım

NO.1 G8 Akıllı Saat İncelemesi

Kutuyu açtığımızda bizi ilk olarak süngerin içine konulmuş NO.1 G8 karşılıyor. Alt kısmında ise USB kablo, kullanım klavuzu ve yedek kayış yer alıyor. Oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olan NO.1 G8, günlük yaşantınızda ve spor aktivitelerinizde her zaman yanınızda olmaya hazır.

NO.1 G8, iki tane analog ve bir tane dijital olmak üzere üç tane saat göstergesi bulunmakta.

Ayarlar bölümünden istediğiniz arayüzü seçebilirsiniz. Bazı saatler gibi kapatıp açtığınız zaman saat dilimi değişmiyor ve bu özelliği çok avantajlı. Cihaz’ın ekranı 1,3 inç, 240 x 240 çözünürlüğünde ve IPS ekran teknolojisine sahip.

NO.1 G8, kayış kalitesi ile kolunuzu rahatsız etmiyor ve hafif olduğu için ağırlığını hissetmiyorsunuz. İsteğe bağlı olarak saatin içinde gelen farklı renkteki yedek kayışı kullanabilirsiniz.

Nano Sim kart takılabilmesi çok büyük bir avantaj sağlıyor, bazı uygulamalar bluetooth ile bağlandığında arayan kişinin kim olduğunu göstermez. Ancak Sim kartınızı taktığınızda böyle bir sorunun olma ihtimalini sıfıra indirmiş olursunuz.

NO.1 G8’de 3 farklı mod bulunuyor. Normal Mod, Akıllı Band Mod ve Saat Mod’u var. Sadece zamanı göstermesini istiyorsanız Saat modunu seçebilir ve bataryadan tasarruf edebilirsiniz.

Saat Mod’a aldığınızda ve sadece saate bakmak için kullandığınızda size üç gün dayanıyor.

Akıllı Band Mod‘a aldığınızda ise iki gün sizi idare ediyor.

Normal Mod‘da ise 1 günlük kullanım ömrü sağlıyor.

Sağ taraftaki Güç tuşu gibi görünen ama aslında oynar kapak olan kısımdan cihazınızı iki saat içerisinde sıfırdan yüz’e şarj edebilirsiniz. 300 mAh’lık bataryası ile gayet başarılı bir kullanım ömrü sağlayan cihaz, sizi yarı yolda bırakmamak için elinden geleni yapıyor.

Cihaz, hem Android hem de IOS platformunu destekliyor. Benim telefonum Android olduğu için Mediatek SmartDevice uygulamasını indirdim. Uygulama, saati gayet iyi optimize ediyor. Ama siz isterseniz başka uygulamalar için cihazda bulunan QR kod ve Bluetooth özelliği sayesinde kolayca saatiniz ile bağlantı kurabilirsiniz.

Özelliklerine gelecek olursak, her katagorisinde ayrı avantajlar barındıran saat, sekiz adet farklı bölümü ile sizi bekliyor. Alarm kurma, hesap makinesi, takvim, kronometre, bildirim takibi gibi.

NO.1 G8‘in belirgin özelliklerinden olan Kalp atışı ölçme, spor yaparken ne zaman dinlenmeniz gerektiğini gözlemlemenizi sağlıyor. Ayrıca Sport katagorisi yanlızca kalp atışı ölçme ile sınırlı değil. Kan basıncını ölçme, adımsayar, uyku monitör, hareketsiz hatırlatma ve su içme saatlerini ayarlamak gibi birçok özelliği barındırıyor.

Phone kısmında; numara çevirici, mesajlar(mesaj yaz / gelen kutusu / taslaklar / giden kutusu / gönderilmiş iletiler / mesajları sil), arama geçmişi ve telefon defteri yer almakta.

Mesaj yaz ile 160 karakter kullanabilir ve telefona erişemediğiniz zamanda size atılan mesaja geri dönüş sağlayabilirsiniz.

Bluetooth kısmında; bağlantı kurma seçeneği, anti-lost, uzaktan yakalama ve bildirim seçenekleri bulunuyor.

OutDoor ise ek uygulamalar yükleyerek spor yaparken size ek olarak yardımcı olacaktır.

Ayrıca gelişmiş dil seçenekleri sunan cihaz, Türkçe dil seçeneği ile onu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu sayede ayarlarını yaparken veya kullanırken zorluk çekmiyoruz.

NO.1 G8, parlaklık yönünden açık havada bizi biraz hayal kırıklığına uğratsa bile kapalı ortamda iyi bir performans sergiliyor. Dahili hoparlör’ü var fakat bu müzik dinlememize olanak sağlamıyor, bildirimler için ses kalitesi oldukça iyi. Bu fiyata dahili kamerası yok fakat bağlantı kurduğunuz telefonunuzun kamerasını kullanabiliyor.

Cihaz, sensörleri ve özellikler ile spor yapmanızı kolaylaştırmak için her an yanınızda. Bildirimler konusunda kendini eleştiriye kapatan cihaz, oldukça iyi performans sağlıyor. USB kablo girişini neden bu kadar sakladıklarına anlayış veremedim fakat Güç tuşu gibi görünen kısım aslında USB kablo girişi. Bu yazımızda NO.1 G8 Akıllı Saat İncelemesi‘ni sizlere aktardık. Aklınıza takılan soruları forum adresimizi ziyaret ederek çözüm bulabilirsiniz.





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