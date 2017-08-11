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Samsung Galaxy A5 (2017) Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler söz konusu. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung duruma bakılırsa orta seviye akıllı telefonu olan Galaxy A5’in 2017 versiyonu için Android Nougat güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncellemeye şu an Rusya’da yaşayan kullanıcılar ulaşabiliyor, diğer ülke ve bölgelerde de yakın zamanda cihazlara sunulmaya başlanması bekleniyor. Galaxy A5 (2017) akıllı telefon sahipleri güncellemeyi elle kontrol etmek için cihazlarında Settings -> Software update menüsüne erişebilir.

Samsung Galaxy A5 (2017) Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Galaxy A5 (2017) için yayınlanan güncelleme cihaza Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonunun yanı sıra yenilenmiş arayüz, Google’ın stock Android versiyonunda da sunmaya başladığı yeni Multi Window yani çoklu pencere özelliği, geliştirilmiş Always On Display, Samsung Pass ve iyileştirilmiş bildirim sistemi kazandırıyor.

Samsung Türkiye’nin bu model için Nougat güncellemesi yayınlanma tarihi olarak 31 Ağustos’u işaret ettiğini belirtelim. Tabii bu tarihin değişmesi de ihtimaller dahilinde.

Ocak 2017’de raflardaki yerini alan Samsung Galaxy A5 (2017) akıllı telefon 146.1 x 71.4 x 7.9 mm boyutlarında ve 157 gram ağırlığında. Cihazın 5.2 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. IP68 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunan cihaz Exynos 7880 Octa yongasetinden güç alıyor. Bu yongasetinde sekiz çekirdek 1.9 GHz Cortex-A53 işlemci ve Mali-T830MP3 grafik işlemcisi bulunmakta. 3 GB RAM, 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD kartların kullanımını destekleyen hafıza kartı yuvası, 16 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön yüzde 16 MP çözünürlüklü f/1.9 selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi detaylar barındırıyor. Akıllı telefon kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu.



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