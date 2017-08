⁠⁠⁠







Samsung Galaxy C5, Galaxy C7 ve Galaxy C9 Pro Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Twitter’da mobil dünyadan bilgiler paylaşan @mmddj_china kullanıcısının tweet’ine göre Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung, Galaxy C serisinde yer alan Galaxy C5 (SM-C5000), Galaxy C7 (SM-C7000) ve Galaxy C9 Pro (SM-C9000) akıllı telefonları için Android 7.0 Nougat güncellemesini Çin’de test etmeye başladı. Güncellemenin ne zaman hazır olacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor fakat firmanın geçmişi göz önünde bulundurulursa önümüzdeki birkaç ay içerisinde yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy C5, Galaxy C7 ve Galaxy C9 Pro Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Android 7.0 Nougat güncellemesi çeşitli hata düzeltmeleri ve performans için optimizasyonlara ek olarak gelişmiş bildirimler, iyileştirilmiş uygulama izinleri yönetimi, yeni emoji’ler ve çoklu pencere desteği gibi yenilikler getiriyor. Yeni gelişmiş güç tasarrufu özelliğiyle daha uzun pil ömrü değerlerine ulaşmak da mümkün fakat Samsung’un bu özelliği paketten çıkarması da ihtimaller dahilinde.

Güncelleme üzerinde çalışmaların Çin’de sürdürüldüğünü belirtmiştik. Galaxy C serisi akıllı telefonlar ülkemizde de satın alınabiliyor fakat Samsung Türkiye’nin web sitesinde paylaşılan Android 7.0 Nougat güncelleme takviminde Galaxy C serisine ait bir model şu an için bulunmamakta.

Galaxy C5 ve C7 Haziran, Galaxy C9 Pro ise Kasım 2016’da raflardaki yerini almıştı. Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi versiyonunu çalıştıran akıllı telefonlar orta seviye donanımsal özelliklere ev sahipliği yapıyor.



