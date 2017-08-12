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Telefonla birlikte veri kablosunu taşımak hiç de hoş değil ve pratik denemez. Ancak bunun eksikliği yüzünden kimi zaman veri aktarmakta zorlanırsınız. Başka birinin bilgisayarındaki veriyi kolayca almanız mümkün olmaz. Kablosuz ağlar olsa da farklı cihazlar arası aktarım pek de kolay değil.

Android/iOS: Android ve iOS Cihazlar Arası Dosya Aktarımı

Her ne kadar belirli dosya aktarım uygulamaları olsa da bunlar genelde uygulamanın sunulduğu marketteki cihazları hedef alıyor ve platformlar arası destek vermiyor. Shareable adı verilen uygulama ise farklı platformlarda ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Android ve iOS dışında Windows ve MacOS sürümleri de var.

Uygulamayı aktarım yapmak istediğiniz cihazlarınıza kurduktan sonra çalıştırın ve ağınızda yer alan cihazları görün. Bu ağa size ait cihazlar dışında arkadaşlarınıza ait cihazlar da eklenebilir.

Bu çözüm sayesinde sahip olduğunuz tüm bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar arasında dosya aktarımı mümkün. Listede görülen bir cihaza tıklayarak aktarıma başlayabilirsiniz. Bu esnada aktarım için Wi-Fi bağlantısı kullanılıyor olacak.

Buradaki önemli püf noktası aktarım işlemi sırasında tüm cihazların aynı Wi-Fi ağa bağlı olması yani ev ya da ofis dışındayken işlem yapmanız mümkün olmuyor. Kullanıcı dostu arabirime sahip uygulamanın Windows ve Mac sürümlerini indirmek içinse http://sharable.in adresini ziyaret edin.



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