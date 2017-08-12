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Apple’ın iTunes mağazayı açtığı ilk günlerde en çok ilgi gören uygulama türlerinden biri müzikal enstrümanlardı ve kullanıcılar iPhone ekranına dokunarak müzik çalmayı çok sevdiler. Bu alana yönelik sayısız uygulama geldi, geçti. Piyanoyla ilgiliyseniz beğeneceğiniz bir uygulamayı ele alıyoruz.

iOS: Başarılı Müzikal Enstrüman Echo Piano

Echo Piano uygulamasını kullanarak iPhone ile piyano çalma deneyimine yönelik tüm beklentilerinizi karşılayabilirsiniz. Kullanımı son derece basit ve ilgi çekici özellikler içeriyor. Böylece şu ana kadar hiç piyano çalmamış olanlar bile nasıl kullanıldığını anlayıp eğlenceli müzikler yapabiliyor.

Ücretli olan uygulama kimi zaman kampanya dahilinde ücretsiz olarak sunuluyor. Bu yüzden takibe almakta fayda var. Uygulamanın rakip seçeneklerin önüne geçmesini sağlayan artısıysa müzik akışını kesmeden klavye dizilimini farklı oktav aralıklarına geçirebiliyor olmanız. Ekranda basitçe sola ya da sağa sürükleme yaparak diğer oktavlara atlayabilirsiniz.

Ayrıca üst kısımda görülen ufak boyutlu piyano tuş dizilimine tıklayarak da hızlı biçimde konum değiştirebilirsiniz. Ufak bir iPhone ekranı kullanıyor olsanız bile bu sayede istenen sonucu elde edebilirsiniz. Kayıt desteğiyle gelen uygulamada şarkılarınızı saklamanız mümkün. Şarkı bitince kaydedip arkadaşlarla paylaşabilirsiniz. Şarkıları MIDI formatlı olarak gönderme seçeneği de var. Tuşlarda yazılı harfler sayesinde öğrenmek ve anlamak kolaylaşıyor.

Aynı zamanda uygulama ile hazır şarkılar geliyor ve bunlarla birlikte eşlik ederek çalma destekleniyor. Kazayla kaydırma sorunu varsa kilit özelliğini aktifleştirebilirsiniz. Ayarlar kısmındaysa nota adlarını kapama, ses sürekliliğini belirleme var. Marketteki en iyi piyano uygulamalarından biri.





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