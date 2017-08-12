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iOS uygulamalarını cihaza kurmak zorunda kalmadan PC ya da Mac kullanarak test etmek istiyorsanız simülatör kullanmalısınız. Simülatörlerin emülatörlerden farkı belirli donanım bileşenlerini taklit etmek üzere geliştirilmemiş olmaları. Sadece uygun modeli oluşturuyorlar.

iOS: Simülatörlerle iPhone Uygulamalarını Test Edin

Simülatörün bir diğer kolaylığı basit biçimde iPhone, iPad, Apple Watch ve hatta Apple TV ortamlarını canlandırabiliyor olmanız. En iyi sonuçlar içinse Mac kullanılması öneriliyor.

Xcode 9 Simulator (Mac)

Elbette iOS uygulamaları en iyi Mac ortamında denenebilir. Xcode araçlarının bir parçası olarak kurulan Xcode 9 bu nedenden ötürü PC ortamında kullanılamıyor. Test etmek üzere iPhone 7 Plus gibi bir cihaz ve iOS 10.3 gibi bir işletim sistemi seçerek başlayabilirsiniz. Geliştiriciler ve ufak takımlar pahalı cihazlar almak zorunda kalmadan denemeler yapabilir.

watchOS sürümünü kullanarak test etmeniz de mümkün. Resmi simülatör olduğu için tüm iOS API’leri ve çekirdek servislere erişebilirsiniz. Çok oyuncu için Game Center kullanan bir uygulamanız varsa ya da HealthKit verisi kullanıyorsa araçları kullanarak nasıl işlediğini de test edebilirsiniz.

Visual Studio ve Xamarin Live (Windows/Mac)

Microsoft, Visual Studio’yu bir numaralı tercih edilen yazılım geliştirme platformu yapabilmek adına seneler boyu ciddi çalışmalar gerçekleştirdi. 2017’de ilan edilen Xamarin Live ile iOS uygulamalarını bağlı iOS cihazlarına göndermek ve test etmek mümkün hale geldi. Anlaşıldığı üzere Apple’ın simülatörü gibi değil ve cihazlar arasında geçiş gibi bir seçenek yok.

C# geliştiricileri açısından önemli bir adım olduğu açık çünkü Visual Studio kullanarak iOS uygulamaları yapıp test edebilir ve paketleyebilir hale geldiler.

Appetize.io (İnternet Tarayıcı)

Tamamen farklı bir seçenek olan appetize.io sitesi ise internet tarayıcı esaslı bir test çözümü. Mobil uygulamalarınızı simülatör desteğiyle internet tarayıcıda çalıştırabilirsiniz. Bunun için uygulamayı sitelerine yüklemeniz ya da özel API’yi kullanmanız gerekiyor.

Siteden akış olarak gelen uygulamaları sitelere gömebilirsiniz. Test dışında başkalarına sunum için de kullanmanız mümkün. İlgili linkleri başkalarına gönderip her an kolayca paylaşabilirsiniz. Elbette performans anlamında çok daha gerilerde kaldığı ortada.



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