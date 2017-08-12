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LG G5, üst seviye donanım özelliklerinin yanı sıra, sınırları aşan modüler yapısıyla da göz kamaştırıyor. Birçok teknoloji ürünü pazarlayan firma, LG G5’te gayet başarılı bir satış oranı elde etti. Donanımı gerek fotoğraf tutkunları gerekse oyuncular için vazgeçilmez bir hal alıyor. LG yerinde durmayıp üst model telefonlar ürettikçe Android sürümünden geri kalmasını istemediğimiz LG G5 için LG G5 Stock ROM yüklemeyi anlatacağız. Siz de bizim anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınıza vermiş olduğumuz Stock ROM’u yükleyebilirsiniz.

Uyumlu model

LG G5 H850

Gereken dosyalar

LGUP

LG DRİVE

StockROM

LG G5 Stock ROM Yükleme

Öncelikle telefonun USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmeniz gerekiyor bunun için, Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Yapım Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmiş olun.

Cihazınızı kapatın ve Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download Mod’u gelince cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. İndirmiş olduğunuz LGUP programını çalıştırın.

LGUP programı açılınca UPGRADE bölümünün önündeki kutucuğu işaretleyin. Daha sonra sağda görmüş olduğunuz çarpının yanındaki üç noktaya basın. Daha sonra sağ alt taraftaki kırmızı çarpının yanındaki üç noktaya basın ve klasörü gösterin.

REFURBISH seçeneğinin önündeki kutucuğu işaretleyin ve Start butonuna basın. Eğer başta UPGRADE‘i seçmeseydik bu sefer dosyamızı yükleyemezdik bu yüzden önce UPGRADE seçeneğini ve dosyayı gösterdikten sonra ise REFURBISH‘i seçtik. İşlem biraz zaman alabilir. LG G5 Stock ROM yükleme işlemimiz tamamlandı. Aklınıza takılan soruları forum adresimizi ziyaret ederek bize iletebilirsiniz.



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