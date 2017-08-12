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Samsung’un orta seviye telefonu olan Galaxy J5’in üst cihazlarının piyasaya sürülmesi ile birlikte android sürümü geride kalmış olabilir. Orta segment bir cihaz olsa da kamera yönünden harika pozlar yakalıyor. Bu yazımızda cihazınızı diğer cihazlardan Android sürüm olarak geride kalmaması ve dilediğiniz yazılımı yükleyebilmeniz için Samsung Galaxy J5 Root Atma ve TWRP Recovery yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak kolayca işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Cihaz Modelinize göre root dosyaları

SM-J500F.root.zip

SM-J500FN.root.zip

SM-J500G.root.zip

SM-J500H.root.zip

SM-J500M.root.zip

SM-J500N0.root.zip

SM-5008.root.zip

SM-500Y.root.zip

SM-J510K.root.zip

SM-J510L.root.zip

SM-J510S.root.zip

Samsung Galaxy J5 Root Atma ve TWRP Recovery Yükleme

Öncelikle cihazın Ayarlar bölümüne girin ve Geliştirici Seçeneklerini açın.

OEM ile kilit açma ve USB Hata Ayıklama kısmını aktif edin ve cihazı kapatın. Daha sonra Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna basın. ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın.

Size vermiş olduğumuz Odin programını kurun ve çalıştırın. Daha sonra AP yazan kısma gelin ve CF_AutoRoot_J5Root.md5 dosyasını gösterin. Start butonuna basarak root işlemini başlatabilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra ekrana PASS diye bir yazı gelecek. Cihaz açıldıktan sonra SuperSU uygulamasının yüklü olduğunu kontrol edin. Eğer yüklü değil ise Google Play’den indirebilirsiniz. Samsung Galaxy J5 Root Atma ve TWRP Recovery yükleme adımlarını izlemeye devam edin. Şimdi TWRP Recovery yükleme kısmına geçelim.

USB kablo yardımı ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın. Güç / Home / Ses kısma tuşlarına basarak Download Mod‘a geçmesini sağlayın. Yukarıda size vermiş olduğumuz bağlantıdan RAR. dosyalarını indirin. Arşivdeki dosyaları masaüstündeki boş bir klasöre atın. Daha sonra Odin programını çalıştırarak AP kısmına root klasöründeki md5. uzantılı dosyayı gösterin. AP kısmının önündeki küçük kutucuğun işaretli olup olmadığını kontrol edin. Eğer işaretli değil ise işaretleyin ve sol üstteki ID:COM‘un altında yer alan kutucuğun rengi telefonunuzu algılayınca değişecektir.

Yukarıdaki işlemleri eksiksiz tamamladıysanız son olarak Start butonuna basın ve işlemi başlatın. İşlem tamamlanınca ekranda PASS yazısı belirecek bu sayede Samsung Galaxy J5 Root Atma ve TWRP Recovery yükleme işlemini başarıyla bitirmiş olduk. Konu ile ilgili soru,sorun ve görüşleriniz için forum adresimizde size destek olmaya hazırız.



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