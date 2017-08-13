⁠⁠⁠







Android işletim sistemli akıllı telefonlarla uyumlu Samsung Internet Browser Beta web tarayıcısı kullanıma sunuldu. Mobil dünyada Google Chrome ciddi bir kullanıcı kitlesine ulaşmış olsa da alternatifler yok değil. Kısa süre önce klavye uygulamasını Google Play’de yayınlayan Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung şimdi de kendi web tarayıcısı çözümünü kullanıcılarla buluşturuyor. Tarayıcı henüz Beta aşamasında olsa da çok sayıda özelliğe ev sahipliği yapmakta ve stabil çalıştığı görülüyor. Android 5.0 ve daha güncel işletim sistemi versiyonuna sahip akıllı telefonlara yüklenebiliyor. Dilerseniz uygulamanın özelliklerine daha yakından bakalım.

Android: Samsung Internet Browser Beta Uygulamasını İndirin

Uygulama eklenti desteğine sahip. Bir web tarayıcısı için şüphesiz çok önemli bir özellik. Eklentilerle tarayıcıya örneğin reklam engelleme özelliği kazandırılabilmekte. Kullanılabilir durumdaki eklentilere erişmek için ayarların bulunduğu menüye gidip Extensions‘a dokunmak yeterli oluyor.

Tarayıcıda tam ekran görüntüleme modu bulunmakta. Ekranda daha fazla içeriği kaydırma yapmadan görme imkanına kavuşuyorsunuz.

Arayüzde üç noktalı simgeye sahip olan yüzer formdaki buton yardımıyla metin boyutu, gece modu, sayfa paylaşımı, yeni sekme gibi seçenek ve kısayollara kolayca erişebiliyorsunuz.

Settings – Accessibility menüsünden etkinleştirilebilen yüksek kontrast modu tarayıcıda daha rahat bir okuma deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu özellik gece moduyla karıştırılmasın.

Gece modu seçeneği ayrıca mevcut. Ekran parlaklığını hayli aşağı seviyelere çekiyor ve gece / düşük ışık koşullarında ekranın gözünüzü yormasını engelliyor.

Elbette gizli gezinme modu da var. Bu Secret mode‘a parola atayabiliyorsunuz.





⁠⁠⁠





