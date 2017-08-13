Android: Telefonun Ekranı Kapanmasın

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Android yüklü cihazlarda bataryanın daha uzun süre korunabilmesi için ekran otomatik olarak karartılıyor. Bu süreyi 15 saniye, 30 saniye, 1 dakika ya da daha fazla olacak biçimde değiştirebilirsiniz ama masa saati, navigason gibi işlemlerde kullanıyorsanız açık kalsın diyebilirsiniz.

Android: Telefonun Ekranı Kapanmasın

Buna özel bir uygulama olan Wakey kullanarak Android yüklü cihazın ekranının kararmasını engelleyebilirsiniz. Basit bir uygulama ve önceliği ekrana gelen büyük boyutlu lambayı kullanarak kontrol.

Wakey - Control your screen sleep and brightness
Wakey - Control your screen sleep and brightness
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Wakey – Control your screen sleep and brightness
Developer: Kanetik
Fiyat: Ücretsiz+

Buna tıklarsanız lamba yanacak ama daha önemlisi cihaz ekranı asla kararmayacak. Sadece siz tekrar ampule tıklayıp söndürünce ekran kararacak.

wakey-on

Uygulama basit biçimde bunu gerçekleştiriyor ve daha fazlasını sunmuyor. Belki bir e-kitap okurken kararan ekrana çare olabilir. Belki de eski bir Android cihazı slayt şov gösteren e-tablo olarak kullanabilirsiniz. Bir diğer olasılıksa ekran açıkken bataryanın ne kadar dayanacağını test etmek istemeniz.

wakey-off

Uygulama ücretsiz ama ücretli Premium sürümü uygulama içinden satın alırsanız ekran parlaklığını kısma, şarj sırasında cihaz ekranını açık tutma, sadece belirli uygulamalarda ekranı açık tutma gibi artılar ekleniyor.

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