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Android yüklü cihazlarda bataryanın daha uzun süre korunabilmesi için ekran otomatik olarak karartılıyor. Bu süreyi 15 saniye, 30 saniye, 1 dakika ya da daha fazla olacak biçimde değiştirebilirsiniz ama masa saati, navigason gibi işlemlerde kullanıyorsanız açık kalsın diyebilirsiniz.

Android: Telefonun Ekranı Kapanmasın

Buna özel bir uygulama olan Wakey kullanarak Android yüklü cihazın ekranının kararmasını engelleyebilirsiniz. Basit bir uygulama ve önceliği ekrana gelen büyük boyutlu lambayı kullanarak kontrol.

Buna tıklarsanız lamba yanacak ama daha önemlisi cihaz ekranı asla kararmayacak. Sadece siz tekrar ampule tıklayıp söndürünce ekran kararacak.

Uygulama basit biçimde bunu gerçekleştiriyor ve daha fazlasını sunmuyor. Belki bir e-kitap okurken kararan ekrana çare olabilir. Belki de eski bir Android cihazı slayt şov gösteren e-tablo olarak kullanabilirsiniz. Bir diğer olasılıksa ekran açıkken bataryanın ne kadar dayanacağını test etmek istemeniz.

Uygulama ücretsiz ama ücretli Premium sürümü uygulama içinden satın alırsanız ekran parlaklığını kısma, şarj sırasında cihaz ekranını açık tutma, sadece belirli uygulamalarda ekranı açık tutma gibi artılar ekleniyor.



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