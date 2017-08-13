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Akıllı telefonlardaki kameraların alıcıları gelişti ama bazıları kullanım imkanı veren kamera uygulamasında yeterli seçenekleri sunmuyor. Uzun süreli çekimleri zaman aralıklarıyla çekerek özet videolara dönüştüren timelapse çözümü beğeni kazanıyor ve ilgi görüyor.

Android: Zaman Aralıklı Timelapse Videoları Çekin

Belirli zaman aralığında fotoğraflar çekip bunları arka arkaya getirip bir video oluşturabilmek zor değil. Buna benzer bir durum geceleri uzun açıklık bırakıp yıldızları çekmek ama bu sadece birkaç dakikayı geçmeyen tek bir fotoğraftan ibaret. Timelapse videolardaysa bir saatlik yürüyüşü 5 dakikada özetleyebilirsiniz.

Android 4.0 ve üstü yüklü cihazınız varsa Droid Timelapse uygulamasını ücretsiz olarak kurun ve kullanmaya başlayın. Açtığınızda cihazınızın kamerasını algılayacak ve timelapse video çekmenize olanak verecek. Elde etmek istediğiniz sahneye doğrulttuktan sonra titreşim olmaması için bir tripod kullanmanızda fayda var.

Ardından kaç saniye aralıkta bir kare çekileceğini ve video çözünürlüğünü seçebilirsiniz. Elbette timelapse videolarda çok düşük ya da yüksek çözünürlükler anlamlı olmayabilir. Videonun en fazla ne kadar süreceği, odaklanacak nokta da seçilebiliyor.

Elde edilen videonun uzantısı mp4 ve farklı oynatıcılarla sorunsuz biçimde izlenebiliyor. Çözünürlük, çekim aralığı ve toplam süreye göre dosya boyutu değişiyor.



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