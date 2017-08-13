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General Mobile Discovery Elite özellikleri ve şaşırtıcı tasarımı ile tanındı. Son zamanların güncelleme konusunda en ön sırada olan markası General Mobile, her cihazına ayrı ayrı ilgi gösteriyor. Eski cihazlarına ise tanıdığı Root imkanı ile kullanıcılarını üzmüyor ve root işlemi sonrası dilediğiniz ROM’u yükleyebilirsiniz. Bu yazımızda General Mobile Discovery Elite Root atma adımlarını inceleyeceğiz. Size anlatacağımız adımları izleyerek cihazınızda yönetici yetkilerini elde edebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

KingoRoot

USB sürücü

General Mobile Discovery Elite Root Atma

Öncelikle telefonun USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmeniz gerekiyor bunun için, Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Yapım Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmiş olun.

Daha sonra cihazı USB kablo yardımı ile bilgisayara bağlayın ve driver arşivini boş bir klasöre aktarın. USB sürücüleri kurduktan sonra size vermiş olduğumuz KingoRoot programını çalıştırın.

Cihazınızı görünce bağlanacaktır. Bağlandıktan sonra kendisi için gerekli olan yazılımları indirecek ve indirme tamamlanınca karşınıza ROOT diye bir buton çıkacaktır.

ROOT butonuna bastığınız anda işleminiz başlayacaktır ve biraz zaman alabilir.

Root Succeeded! diyebir yazı sizi karşılar ise işlem tamamlanmıştır ve Finish butonuna basın. Cihazınız artık root edilmiş durumda. Kontrol etmek isterseniz Google Play mağazasındaki Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. General Mobile Discovery Elite Root atma adımlarını sizlerle paylaştık. Aklınıza takılan soru veya hata alırsanız forum adresimizi ziyaret edebilirsiniz.



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