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HTC Desire 616, üç sene öncesinde oldukça popüler olan bir telefon seçeneğiydi. Hatta rakipleri karşısında özellikle tecrübeli markadan gelmiş bir çift SIM kartlı telefon çözümü olarak öne çıkmaktaydı. Şimdi bahsedeceğimiz adımlarda ise HTC Desire 616’ya Stock ROM yüklemeyi ele alacak ve sorunlardan arınmış yepyeni bir cihaza sahip olmanızı sağlayacağız.

Gerekli dosyalar

HTC USB sürücü

Stock ROM

SPFlashTool

HTC Desire 616 Stock ROM Yükleme

Öncelikle USB sürücüleri bilgisayara yükleyin. Devamında SP Flash Tool klasörüne girin ve flash_tool.exe programını çalıştırın. Download Agent butonuna basarak ROM dosyaları içerisinden All One olanı seçin ve Scatter Loading butonuna basın.

Karşınıza çıkan ekranda indirmiş olduğunuz ROM dosyalarından MT6592_Android_scatter dosyasını seçin ve Download butonuna basın.

Şimdi telefonun USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmeniz gerekiyor bunun için, Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Yapım Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmiş olun.

Program cihazınızı tanıyıp işleme başlayacak ve işlem bitince karşınıza Download OK diye bir pencere gelir ise HTC Desire 616 Stock ROM yükleme adımlarını doğru yapmışsınız demektir. Hata alırsanız veya yapamadığınız bir yer olursa forum sayfamızı ziyaret ederek yardım talep edebilirsiniz.





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