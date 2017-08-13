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Huawei Honor 9 EMUI 5.1 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Huawei’nin üst düzey teknik özellikler sunan Honor 9 akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmeler yapmak için TWRP recovery kurulumu ve root erişimi gerekiyor. Tabii bunlar için de öncelikle bootloader kilidinin kaldırılması gerekmekte. Ele aldığımız yöntemler cihazın EMUI 5.1 yazılım versiyonu için geçerli.

Huawei Honor 9 EMUI 5.1 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Desteklenen Cihazlar

STF-L09, STF-AL00, STF-TL10, STF-AL10, STF-L**

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu en az % 50 seviyesine şarj edin.

Önemli bilgilerinizi yedekleyin, işlem sırasında verilerinizi kaybedeceksiniz.

Huawei USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Bootloader kilidini kaldırın .

. Developer Options menüsündeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin. Developer Options menüsü Settings altında görünmüyorsa Settings – About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunun, Developer Options menüsü etkinleşecektir.

menüsündeki ve seçeneklerini aktive edin. menüsü altında görünmüyorsa menüsüne gidin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunun, menüsü etkinleşecektir. Gerekli dosyaları indirin.

NOT: İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını genişletin.

twrp-3.1.1-0-stf.img dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve dosyayı adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne gidin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

Cihazı fastboot modunda başlatmak için adb reboot bootloader komutunu girin.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu kullanın.

İşlem tamamlandığında cihazı yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu yazın.

Root Erişimini Sağlamak

NOT: Root işleminden önce tüm verilerinizi yedekleyin. Magisk dosyasını flash’lamadan önce TWRP ana menüsündeki yedekleme seçeneğini kullanarak Boot.img yedeğini alın.

Magisk-v1*.*.zip ve MagiskManager.apk dosyalarını indirip akıllı telefonunuza transfer edin.

MagiskManager.apk dosyasını yükleyin fakat çalıştırmayın.

Cihazı kapatın. Güç ve ses artırma butonlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

Dil olarak English‘i seçin, Swipe to Allow Modifications seçeneği karşınıza geldiğinde kaydırma hareketi uygulayın.

Install seçeneğine dokunun ve Magisk-v1*.*.zip dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

TWRP ana menüsünde Wipe menüsüne gidin ve Data, Cache, Dalvik Cache seçeneklerini işaretleyip bu partisyonların temizlenmesini sağlayın.

TWRP ana menüsüne dönün, Reboot ve ardından System‘i seçin. Cihazın Normal Mode‘da yeniden başlatılmasını sağlayın. (Install TWRP App’i seçmemelisiniz.)

Cihaz açıldığında Magisk Manager uygulamasını çalıştırarak root erişimini sağlayabilirsiniz.

NOT: Navigasyon tuşları çalışmazsa yedeklemiş olduğunuz Boot.img dosyasını TWRP recovery menüsünden geri yükleyin.



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