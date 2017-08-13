OnePlus 5‘te VisionOne Kernel İle Performans ve Pil Ömrünü Artırmak mümkün. OnePlus firmasının üst düzey teknik özelliklerine rağmen rakip firmalara kıyasla daha uygun fiyat etiketi taşıyan OnePlus 5 modeli akıllı telefonu için geliştiriciler çok sayıda mod, custom ROM, launcher ve kernel yayınlıyor. Bugün ele alacağımız VisionOne Kernel akıllı telefonun daha hızlı ve akıcı çalışmasını sağlıyor, aynı zamanda pil ömrünü artırmayı da mümkün kılıyor. Bu kernel kullanıcılara çok sayıda özelleştirme seçeneği ve özellik sunmakta. Yalnızca LineageOS ROM ile çalıştığını belirtelim.
OnePlus 5: VisionOne Kernel İle Performans ve Pil Ömrünü Artırmak
Özellikler
- LineageOS ile çalışma
- İşlemci frekansını 2.2 GHz’e kadar çıkarabilme
- GPU frekansını 710 MHz’e kadar yükseltebilme
- GPU frekansını 180 MHz’e kadar çekebilme
- Yüksek performans, dengeli performans, güç tasarrufu odaklı profiller
- Ses kontrolü
- SafetyNet patch’i
- Kernel Adiutor ile çalışma
Hazırlık
- Akıllı telefonunuzun tam bir yedeğini oluşturun.
- VisionOne_2017_08_11.zip dosyasını indirin.
- Yönergeleri takip edin.
İndirmeler
OnePlus 5 Akıllı Telefona VisionOne Kernel Kurulumu
VisionOne_2017_08_11.zip dosyasını üstteki bağlantıdan indirin ve dosyayı OnePlus 5 akıllı telefona aktarın.
OnePlus 5’i kapatın ve recovery modunda çalıştırın.
TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun, indirip akıllı telefona transfer etmiş olduğunuz VisionOne_2017_08_11.zip dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.
Ana menüye dönün ve Wipe Cache seçeneğini kullanın.
Akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. VisionOne Kernel kurulumunun ardından cihazın ilk açılışının 5 – 10 dakika sürebileceğini belirtelim.