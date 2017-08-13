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OnePlus 5‘te VisionOne Kernel İle Performans ve Pil Ömrünü Artırmak mümkün. OnePlus firmasının üst düzey teknik özelliklerine rağmen rakip firmalara kıyasla daha uygun fiyat etiketi taşıyan OnePlus 5 modeli akıllı telefonu için geliştiriciler çok sayıda mod, custom ROM, launcher ve kernel yayınlıyor. Bugün ele alacağımız VisionOne Kernel akıllı telefonun daha hızlı ve akıcı çalışmasını sağlıyor, aynı zamanda pil ömrünü artırmayı da mümkün kılıyor. Bu kernel kullanıcılara çok sayıda özelleştirme seçeneği ve özellik sunmakta. Yalnızca LineageOS ROM ile çalıştığını belirtelim.

OnePlus 5: VisionOne Kernel İle Performans ve Pil Ömrünü Artırmak

Özellikler

LineageOS ile çalışma

İşlemci frekansını 2.2 GHz’e kadar çıkarabilme

GPU frekansını 710 MHz’e kadar yükseltebilme

GPU frekansını 180 MHz’e kadar çekebilme

Yüksek performans, dengeli performans, güç tasarrufu odaklı profiller

Ses kontrolü

SafetyNet patch’i

Kernel Adiutor ile çalışma

Hazırlık

Akıllı telefonunuzun tam bir yedeğini oluşturun.

VisionOne_2017_08_11.zip dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Yönergeleri takip edin.

İndirmeler

OnePlus 5 Akıllı Telefona VisionOne Kernel Kurulumu

VisionOne_2017_08_11.zip dosyasını üstteki bağlantıdan indirin ve dosyayı OnePlus 5 akıllı telefona aktarın.

OnePlus 5’i kapatın ve recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun, indirip akıllı telefona transfer etmiş olduğunuz VisionOne_2017_08_11.zip dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Ana menüye dönün ve Wipe Cache seçeneğini kullanın.

Akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. VisionOne Kernel kurulumunun ardından cihazın ilk açılışının 5 – 10 dakika sürebileceğini belirtelim.



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