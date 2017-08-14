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Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda Signal Private Messenger İle Güvenli Mesajlaşma olanağına kavuşmanız mümkün. Anlık mesajlaşma uygulamaları yıllardır hayatımızda. En popüler anlık mesajlaşma uygulaması konumundaki WhatsApp dahi tüm kullanıcılarının şifreleme özelliğinden yararlanmasına olanak tanıyor. Fakat adı NSA ve CIA’in kişisel ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden skandalları açığa çıkarmasıyla popülerleşen eski bir istihbarat çalışanı Edward Snowden WhatsApp ve benzeri uygulamaları önermiyor. Snowden’ın işaret ettiği güvenli uygulama Signal Private Messenger. WhatsApp ve iMessage gibi uygulamalara benzer bir hizmet sunan araç eğlenceli emoji’ler yerine gizlilik ve güvenliğe odaklanmış durumda. Android, iOS işletim sistemli akıllı telefonlar ve tarayıcı eklentisi aracılığıyla Google Chrome’da kullanılabiliyor.

Android ve iOS: Signal Private Messenger İle Güvenli Mesajlaşma

Uygulama Android platformunda SMS’leri de bünyesinden yönetme imkanı sunuyor, tıpkı iOS’teki iMessage uygulaması gibi. Kullanıcı hesabı oluşturmak yerine telefon numaranızı kullanıyor.

Uygulamayı yükledikten sonra çalıştırın ve telefon numaranızı girin. Telefonunuza doğrulama kodunu içeren SMS gönderilecektir. Bu kodu uygulamaya girin, artık mesajlaşma hizmetinden yararlanabileceksiniz. Tabii öncelikle ayarlara göz atmanızı öneriyoruz.

Akıllı telefonunuzu fiziksel olarak ele geçiren ya da kısa süreli erişim sağlayan birisi mesajlarınızı okuyabilir. Bu nedenle anlık mesajlaşma için kullandığınız uygulamayı parola koruması altına almak mantıklı olacaktır. Signal’de bu özellik varsayılan olarak sunuluyor. Settings – Privacy – Enable passphrase yolunu izleyerek parola oluşturabilirsiniz.

Uygulama ile mesaj gönderebileceğiniz gibi arama yapabilir, dosya iletebilir, medya paylaşabilir, sesli mesajlar gönderebilirsiniz. Kendini imha eden mesajlar oluşturabilmeniz mümkün. Uygulamanın güvenli sesli aramalar yapma imkanı sunduğunu belirtelim.





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