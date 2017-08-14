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Akıllı telefonlarımıza ses veren melodilerin bizleri yansıtması ve özel olmasını istiyoruz. Cihazlarla gelen yüklü melodiler başarısız ve herkeste var. Başka yerlerden indirilen melodiler için de benzer durum geçerli. Belki bir MP3 şarkıyı istediğiniz yerden kesip melodi gibi kullanmak istiyorsunuz.

Android/iOS: MP3’leri Kırpın ve Melodiye Dönüştürün

Bu işi gerçekleştirebilen çok sayıda masaüstü uygulaması var. Android ya da iPhone kullanıcıları içinse basit bir web uygulaması imdada yetişebiliyor. Yapmanız gereken MP3cut Online Audio Cutter sitesinde MP3 dosyanızı kullanarak sonuca gitmek: http://mp3cut.net/

İşlem son derece basit. Siteyi ziyaret ettikten sonra üst kısımdaki mavi renkli dosya açma butonuna tıklayın. Bunu göremiyorsanız Flash desteğini aktifleştirmeniz gerekebilir. Cihazda saklanan MP3 dosyasını gösterin ya da URL vererek yükletin ki buna YouTube ile gösterilen videolar da dahil. Video adresi verirseniz içindeki müzik dışarı alınacak ve işlenecek.

Ardından tarama işlemi bitince şarkıdaki ses dalgaları grafik biçiminde gösterilecek. Başlama ve bitiş anlarını mavi kaydırma çubuklarını yatayda hareket ettirerek gösterin. Bunun sonucunda istenen uzunlukta kesim yapılabilir. Mavi renk kes butonuna basıp bekleyin. Alttaki seçeneklerle çıkış dosyasının türünü seçebilirsiniz. Klasik MP3 dışında AMR, WAV ve AAC ses dosyaları olabilir.



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