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iPhone ile ilgili en güzel yanlardan biri güçlü kamerası. Hızlı ve yüksek çözünürlükte net kareler yakalayabiliyor. Aynı zamanda kullanımı kolay. Daha da iyisi iTunes markette yer alan çok sayıdaki uygulamayı kurarak farklı özellikler kazandırabilirsiniz ki bunlardan biri sesli komutla çekim.

iOS: Sesli Komutlarla iPhone Kamerasını Aktifleştirin

Filtre ve fotoğraf düzenleme uygulamaları popüler ama eller serbest çekim yapma imkanı veren Vapp uygulaması es geçilmemeli. Sesli komutlarla çekim yaparak titreşimleri ve bulanıklığı engelleyebilir, uzaktayken de çekim yapabilirsiniz:

Son derece faydalı özellikler içeren bu uygulamanın en bariz getirisi karşısına geçip elleri kullanmadan çekim yapmak. Uygulamayı indirip kurduktan sonra ayarlarına girerek ses hassasiyetini değiştirebilirsiniz.

Böylece ortamda gürültü varsa hassasiyeti düşürerek siz onay vermeden çekim yapmasını engelleyebilirsiniz. Arka kamerayı kullanıyor ve fotoğrafın çekildiğini anlamakta zorlanıyorsanız uygulamada yer alan çift flaş yakma özelliği sayesinde çekim gerçekleşince görerek farkına varabilirsiniz.

Grup fotoğraf çekimlerinde üç saniyelik geri sayım uygulanabiliyor. Ses hassasiyeti dışında arka plan gürültüsü için de ayar yapılabiliyor.



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