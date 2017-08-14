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Samsung Galaxy On7 orta segment bir cihaz olsa da kendi alanındaki rakiplerini kışkırtmayı başarmıştı. Cihaz 4.5G özelliği sayesinde görüşmeleriniz daha kesintisiz ve akıcı oluyor. Samsung Galaxy On7’nin donanım özellikleri güzel ama Android sürümü, üst modelleri piyasaya sürüldükçe gelişmez hale gelir ise bu durum hiçte hoş karşılanmaz. Bu yazımızda sizler için Samsung Galaxy On7 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızın Android sürümüne katkı sağlayabilirsiniz.

Gerekli olan dosyalar

Odin

StockROM

Samsung Galaxy On7 Stock ROM Yükleme

Öncelikle cihazın USB Hata Ayıklama Modunu aktif etmek için Ayarlar / Geliştirici Seçeneklerini bölümüne girin ve USB Hata Ayıklama kısmını aktif edin.

Cihazı kapatın. Devamında Ses kısma / Home / Güç tuşlarına basılı tutun. Download Mod‘u gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Daha sonra size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin ve kurun. Odin programında Options kısmındaki Auto Restart ve F. Reset Time kutucuklarına tıklayın.

AP‘nin önündeki küçük kutuyu işaretleyin ve AP butonuna tıklayarak indirdiğiniz .tar .md5 uzantılı ROM dosyasını seçin. Dosyayı seçtikten daha sonra Start butonuna basarak işlemi başlatın. İşlem biraz zaman alabilir. Yükleme tamamlanınca programın sol köşesinde PASS yazısı yer alacak ve cihaz yeniden başlayacaktır. Daha sonra USB kabloyu bilgisayarınızdan çıkartarak bilgisayarın telefon ile olan bağlantısını kesin. Bu yazımızda Samsung Galaxy On7 Stock ROM yükleme adımlarını anlatmış olduk. Konu ile ilgili soru veya görüşleriniz için forum adresimizi ziyaret edebilirsiniz.



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