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YouTube’dan MP3 İndirme işlemi için yararlanabileceğiniz başarılı çevrimiçi servislere göz atacağız. YouTube çok ciddi bir içeriğe sahip ve her gün milyonlarca kullanıcı siteden saatlerce video izliyor. YouTube’da artık sanatçılar da neredeyse tüm kliplerini ve müziklerini paylaşıyor. Popüler şarkı / albüm listelemelerinde albüm satışları ve Spotify gibi müzik akışı sunan hizmetlerin yanı sıra YouTube izlenmeleri de dikkate alınmakta. YouTube’dan MP3 İndirme işlemi için faydalanılabilecek sayısız yazılım, uygulama ve çevrimiçi servis var. Biz en pratik olanları kısaca tanıtalım istedik.

YouTube’dan MP3 İndirme Rehberi

Öncelikle telif hakkı içeren videoları indirmenin ve özellikle de farklı platformlarda paylaşmanın suç teşkil edebileceğini hatırlatalım.

YouTube’dan MP3 formatında indirmek istediğiniz videonun bulunduğu sayfaya erişin.

Sayfanın bağlantısına küçük bir eklemede bulunacağız ve videoyu kolayca MP3 dosyası olarak elde edebileceğiniz. Adres çubuğuna gidin; video bağlantısının başlangıç kısmına SS ekleyin. Örneğin;

https://www.youtube.com/watch?v=OcAlu4S-BvI

şeklinde olan bir bağlantıyı siz

http://www.ssyoutube.com/watch?v=OcAlu4S-BvI

olarak düzenleyin ve klavyenizdeki Enter tuşuna basın.

savefrom.net servisine yönlendirileceksiniz. Buradan videoyu Audio MP4 şeklinde indirebilirsiniz.

YouTube’dan MP3 İndirme işlemi için kullanabileceğiniz bir çevrimiçi servis daha var. Green MP3 hayli hafif ve kullanımı kolay olan bir web aracı. Videonun bağlantısını basitçe yapıştırarak içeriği MP3 formatında indirebiliyorsunuz.

Öncelikle ilgili YouTube videosuna erişin. URL’yi kopyalayın.

Greenmp3 web sayfasına gidin ve videonun bağlantısını kutucuğa yapıştırın. Convert to bölümünden MP3‘ün seçili olmasına özen gösterin.

Birkaç saniye bekleyin. Karşınıza gelen Download MP3 butonuna tıklayın. Videoyu MP3 dosyası şeklinde elde etmiş olacaksınız.





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