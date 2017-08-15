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Android yüklü cihazlarda uygulama yönetimi (kurulum, kaldırma, yedekleme vb) olması gerekenden daha zorlu bir işlem. Manuel olarak bunlarla başa çıkmak isteyenlerin epey zaman harcaması gerekiyor. Bu açığı gören AppWererabbit ise uygulama yönetim deneyimini iyileştirmeye çalışıyor.

Android: Kolayca Uygulama Yedeklemek ve Geri Yüklemek

Sade ve anlaşılır arabirime sahip uygulama telefonda uygulama yönetimiyle ilgili hemen hemen tüm işlemleri yerine getirebiliyor:

Kurulu uygulamaları otomatik olarak SD kartınıza yedekliyor ve güncel tutuyor. Bu sayede yeni bir uygulama kurduğunuzda yedekler listesine gönderiliyor ve uygulama ayarları da saklanıyor. Aynı zamanda uygulamaların birden çok sürümünü yedekleme desteği de var. Böylece en yeni sürümü beğenmezseniz eski sürüme geri dönebilirsiniz.

Bazı kullanıcılar uygulamaları Google Play mağaza dışındaki diğer kaynaklardan indirebiliyor. AppWererabbit sahipleri her istediği uygulamayı manuel olarak apk paketinden kurabilir ve bu apk paketini yedeklerinde saklayabilir. Ardından program listesini Facebook, e-posta vb yoluyla arkadaşlarla paylaşabilirsiniz.

Ücretsiz olan uygulama SD karta aldığınız yedekleri kolayca geri yükleyebiliyor. Böylece tekrar indirmek için internet kotası tüketilmiyor. App2SD desteğiyle uygulamalar SD karta taşınabiliyor. Yedekleme klasörü kullanıcı tarafından seçilebiliyor. Uygulamaları ada, tarihe, boyuta göre sıralamak kolay. Uygulama kaldırmak ise son derece çabuk.



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