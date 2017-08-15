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Google Nexus 4 ilk çıktığında öne çıkarılan özelliklerinden biri Küresel Fotoğraflar yeniliğiydi. Bu heyecan verici 360 derecelik panoramik görüntüler ek bir donanım olmadan klasik fotoğraf alıcısıyla çekilebiliyordu. Elbette bunları doğru biçimde görebilmek için sürekli olarak kaydırma yapmak gerek.

Android: Nefes Kesen Panoramik Görüntüler

Özel bir VR gözlüğü kullanmadıkça 360 derece çekimli fotoğraf ve videoları izlerken fareyle kaydırmak şart. Google Plus gibi sosyal ağlar buna destek veriyorlar ama bir diğer alternatif olan SphereShare.net sitesi de kullanımda.

Elbette siteye girince çok sayıda çekilmiş panoramik görüntü karşınıza çıkıyor. Alt kısımda nerede çekildiğine dair bilgi var. Herhangi birine tıklayınca büyük hale geliyor ve rahatça 360 derece görünüm elde edilebiliyor. Siteye üye olmak, oturum açmak vb gerekmiyor.

Daha aktif olmak, yorum bırakıp not vermek istiyorsanız Google hesabınızı kullanarak oturum açabilirsiniz. Fotoğrafları harita üzerinde görme gibi kolaylıklar da var. Fotoğrafları yüklemek kolay ama daha basit bir çözümse mobil uygulamasını kullanmak:

Mobil uygulamada e-posta ve kullanıcı bilgileriyle giriliyor ve bunlar gösteriliyor. Benzer biçimde izlemek, oy vermek, yorumlamak, kullanıcı bilgisi görmek ve harita üzerinde bakmak mümkün. Kendi fotoğraflarınızı paylaşmak sorun değil ve bilgileri girmek yetiyor.



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