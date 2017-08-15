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Android işletim sistemi yüklü cihazların en büyük kozlarından biri özelleştirme seçenekleri ve meraklı kullanıcıların deneyebileceği çok sayıda uygulama hazır. Cihazınızı root etmeden ya da özel ROM paketleri kurmadan bile ciddi anlamda özelleştirme yapabilir ve görünümü değiştirebilirsiniz.

Android: UCCW Widget İle Özel Ekran Tasarlayın

Bu alanda söz sahibi olan uygulamalardan bir diğeri UCCW ve eşsiz özelleştirilebilir widget anlamını taşıyor. Özel saatler, batarya seviyesi göstergeleri, hava durumu raporları ana ekrana eklenebiliyor.

Özelleştirme genelde sancılı bir süreçtir ve zaman alır. UCCW’nin ilgi çekici yanlarından biri işlemi basit hale getirmesi. Sadece tema kurun ve UCCW’ye kullanmasını söyleyin. Ardından böyle bir sonuca bile gidebilirsiniz:

Uygulamayı kurup çalıştırdıktan sonra ilk olarak uygun temalar bulmalısınız. Zevkinize hitap eden çok sayıda tema çıkabilir. MyColorScreen ve diğer ortamlarda da ilgi çekici duvar kağıtları var. Ardından sistem ayarlarına girin ve widget ekleme seçip UCCW aktifleştirin.

Uygulama bir sonraki adımda size çok sayıda farklı boyutta UCCW widget seçeneği gösteriyor olacak. Bunların boyutları ekrandaki dilimleme sayısına göre değişiyor ve yeterli boş alan olması gerekiyor.

Sonraki aşamada saat, durum göstergesi gibi çok sayıda seçeneği ekleyebilirsiniz. Sonuç olarak teker teker deneyip işinize yarayanları belirlemeniz gerekiyor.

Sonrasında birer birer ekleme yaparak masaüstü görünümünü elde ediyor olacaksınız. Saat, hava durumu ve batarya kapasitesi göstergesi eklerseniz böyle olabilir:

Bundan sonra top sizde. Temalar ve widget eklemeleri yaparak, özelleştirerek beğendiğiniz ve hayalinizi kurduğunuz masa üstünü elde edebilirsiniz.



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