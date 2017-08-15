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Samsung Galaxy J7 serisi şık tasarımı ve devamı gelen yeni modelleri ile oldukça fazla ilgi gördü. Bunların başında gelen Samsung Galaxy J7 Prime ise donanım ve fiyat yönünden oldukça ideal olduğu için çok tutuldu. Bu fiyattaki bir cihazda parmak izi okuyucu özelliğini aramak artık normal karşılanıyor ama çift SIM takılabilme özelliği yer alınca popülerliği bir hayli artış gösteriyor. Bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy J7 Prime Root atma adımlarını anlatacağız ve anlatacak olduğumuz adımları izleyerek siz de cihazınızın gelişmiş özelliklerine erişebilirsiniz.

Uyumlu olduğu model

SM-G610F

Gerekli dosyalar

Odin

Rootdosyası

Samsung Galaxy J7 Prime Root Atma

Samsung Galaxy J7 Prime’ın Ayarlar kısmına girin ve Geliştirici seçeneklerini etkin hale getirin ve USB Hata ayıklama modunu aktif edin.

Daha sonra Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın.

Öncelikle Odin programını çalıştırın. Program cihazınızı tanıyınca sağ üstteki ID:COM yazan yerine altındaki kutucuk renk değiştirecektir. Daha sonra siize vermiş olduğumuz bağlantıdan gerekli olan arşivi masaüstünde boş bir klasöre çıkartın. Odin programına geri dönün ve AP yazan yere tıklayın. Sonra da masaüstüne çıkartmış olduğunuz klasörden olan sonu .trar.md5 uzantılı dosyayı seçin ve Start butonuna basın.

İşlem biraz zaman alabilir, yükleme tamamlandığında sizi PASS yazısı karşılayacak ve telefonu açtığınızda SuperSU uygulaması yüklü değil ise Google Play mağazasından indirebilirsiniz. Bu sayede rootlu cihazınızda izinleri yönetebilirsiniz.

Samsung Galaxy J7 Prime Root atma aşamalarını sizlere aktardık. Cihazınızın root edilmiş halde olduğunu Google Play mağazasından Root Checker uygulamasını yükleyerek öğrenebilirsiniz. Herhangi soru veya aklınıza takılan bir durum olur ise forum sayfamızda sizi bekliyor olacağız.



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