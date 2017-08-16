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Sürekli olarak sıkılaşan denetimlerden ötürü kullanıcılar belirli sitelere giremiyor ya da girdikleri sitelerin başkaları tarafından takip edilmesini istemiyor. Bu gibi durumlarda sanal özel ağlar üzerinden dolambaçlı biçimde nete çıkarak belirli seviyeye kadar sonuç alabilirsiniz.

Android/iOS: En İyi Mobil VPN Uygulamaları

İşin kötüsü bu VPN servislerinin engelleri aştığını fark eden belirli ülkelerde servisler de yasaklanmaya başladı yani sürekli olarak güncelleme yapmak ve yeni alternatifler bulmak gerekebiliyor. İşte ilginizi çekebilecek en iyi VPN servisleri…

Windscribe

2 GB VPN kullanımını ücretsiz sunan en iyi seçeneklerden biri ve e-posta adresinizi doğrularsanız bu sınırlama 10 GB değerine çıkarılıyor. Daha da ötesi arkadaşlarınız üye olursa 1 GB ekleniyor. Arkadaşınız Pro üye olursa size de Pro üyelik hediye. Belki de ücreti yarı yarıya ödemeyi deneyebilirsiniz. Sunucu sayısı sınırlı ve en yavaş olanı 10 Mbps hızında. AES-256 ve SHA512 ile güvenlik sağlanıyor. IPv6 desteği var ve DNS sızıntılarını engelliyor.

SurfEasy

Opera’nın sahibi olduğu SurfEasy uygulaması ve VPN servisi düşük veri kullananlar için ideal. Giriş seviyesi başlangıç paketi ile aynı anda beş cihazda kullanabilirsiniz ama sınır 500 MB. Adres doğrulamak 100 MB, arkadaşları üye etmek 500 MB kazandırıyor. Başka yollar da var. Banka seviyesinde koruma vaat ediliyor ama AES256 koruma çok da sağlam görünmüyor. Takipçi engelleme ve torrent servisleri de yer alıyor.

CyberGhost

CyberGhost son derece popüler ve bunun nedeni veri yerine süre sınırlaması getirmesi ve kayıt tutmaması. Ücretsiz üyeler bir kerede üç saat kullanabiliyor ve sonra yeniden bağlanmaları gerekiyor. Premium versiyonu denemesi yedi gün bedava. Ardından ücretsiz sürüme indiriliyor. OpenVPN kullanan serviste 256 bit AES ve RSA korumaları var.

Yoga VPN

Sadece Android sürümü olan bu uygulama en iyi seçeneklerden biri ve nedeni sınırsız band genişliği sunması. Süre ya da sunucu değiştirme sınırlaması da yok. DNS akışı koruma ve daha fazlası ücretsiz. Bu nasıl oluyor diyorsanız gösterilen reklamları izlemeniz gerekiyor. Aynı zamanda önerilen uygulamaları indirmeniz gerekiyor vb. Şans çarkı çevirerek de puan kazanarak süre eklenebiliyor. OpenVPN kullanan servis başarılı biçimde işliyor. iOS sürümü yakında sunulacak deniliyor.





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