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iOS işletim sistemiyle birlikte sadece bir hesap makinesi yüklü olarak geliyor, en basit matematik işlemlerini yerine getirebiliyor ama kimi zaman bundan fazlasına gerek duyabilirsiniz. Hayatın belirli anlarında, özellikle eğitim ya da iş ortamında daha karmaşık sorunları çözmek zorunda kalabilirsiniz.

iOS: Bol Özellikli Hesap Makinesi Calculator Infinity

iTunes ortamında çok sayıda hesap makinesi uygulaması var. Bunlardan biri olan Calculator Infinity bol özellik içeriyor ve ödenen 9.99 TL’nin karşılığını veriyor:

Aklınıza gelen her türlü matematik denklemini çözebilme gücüne sahip olan bu uygulama değişkenlerle başa çıkma gibi üstünlüklere de sahip. Kimi zaman indirime giren ve ücretsiz olarak da indirilebilen bu uygulama beş yıldızlı incelemelerini hak ediyor.

Elbette basit işlemleri çıtır çerez gibi yiyen bu uygulamada işlemleri geri alma ve tekrar etme desteği de var. Böylece ufak hataları kolayca geri alabilir ve başa dönmekten kurtulabilirsiniz.

İstatistik ve taban dönüşümü desteği de olan uygulama çözümleri farklı sınıflar altında topluyor. Elbette eşitlik çözme işlemleri için veri girmek biraz daha zahmetli olabiliyor. Uygulama ile gelen rehber sayesinde nasıl yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Pi sayısı, Sinus, Cosinus gibi popüler işlemlere de yer veren uygulamada basit moda geçerek klasik bir hesap makinesi görünümü elde edebilir, sadece gerekince gelişmiş özellikleri görebilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak hesap makinesi dışında birim dönüştürme özelliği de var ve farklı sınıflardan birimleri kolayca dönüştürebilirsiniz.

Ayarlar kısmında bölgesel seçenekler ve kişisel tercihler kullanılabiliyor. Otomatik dönüştürme açılıp kapatılabilir ve istatistikler görülebilir. Uygulama görünümünü zevkinize göre özelleştirebilirsiniz.



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