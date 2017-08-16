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Video çekimlerine özel efektler eklemek için üste bir katman koyup orada olmayan nesneleri ekleyebilir ve video içindeymiş gibi gösterebilirsiniz. Video düzenleme işlemi güçlü donanım gerektirir ve sadece özel yazılımlar bu birleştirme işlemini akıcı biçimde fark ettirmeden yapabilir.

iOS: Videolarınıza Özel Efektler Ekleyin

Özel stüdyolarda kullanılan ekipmanların kolayca özel efekt girebilmesi için arkaya yeşil perde çekilir ve oyuncular yeşil giymez. Buna benzer bir iş yapabilen Green Screen Movie FX Studio uygulaması iPhone kullanıcılarının ilgisini çekebilir:

9.99 TL fiyatla satışa sunulan bu uygulamayı kullanarak videolarınızı içeri alabilir, kullanıcı dostu arabirimiyle eklemeler yapıp sonuca gidebilirsiniz. 100 MB’a yakın indirme boyutu olan bu kapsamlı uygulamayı Wi-Fi üzerinden indirmenizde fayda var. En az iOS 5.1 gerekiyor ama iOS 6 ve üstü öneriliyor.

Ardından uygulamayı kullanarak arka planı kolayca temizleyebilirsiniz. En iyi performans için yeni nesil iPhone modellerini kullanmakta fayda var ve ekranı geliş Plus modelleriyle daha rahat hareket edebilirsiniz.

Arka planı temizledikten sonra çeşitli efektler ekleyebilirsiniz. Uygulama ile çok sayıda seçenek geliyor. Patlamalar, fişekler, hayvanlar, silahlar, aktörler, araçlar, gökyüzü ve arka planlar eklenebiliyor. Video hangi çözünürlükte çekilmişse kayıp yaşamadan aynı biçimde işlem yapabilirsiniz.

Kullanıcı dostu uygulama iOS yüklü diğer cihazlarla da uyumlu. Efektler dışında efekt katmanları da eklenebiliyor.



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