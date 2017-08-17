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Açık yapılı Android’de uygulamalar ve semboller açısından bir tutarsızlık hissedilebiliyor. Belirli semboller aynı uygulamanın iOS sürümünden birebir taşındığı için farklı tarzlar birleşebiliyor. İşte bu karmaşayı aşmak isteyen Google, Android O ile adaptasyonlu sembolleri tanıtıyor.

Android: Adaptasyonlu Sembollerin Getirileri

Google geçen sene olduğu gibi bu sene de görünümü iyileştirme amaçlı geliştirmeler yapıyor. Android O henüz tam olarak hazır değil ve Beta aşamasında ama gelecek yenilikler seçilebiliyor. Adaptasyonlu semboller yeniliği daha önceki Materyal Tasarımın bir uzantısı olacağa benziyor. Aynı zamanda uygulama geliştiricilere uymaları gereken kurallarla ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Buna uyan en uygun düzenlemeyi Google’ın en yeni Pixel serisi akıllı telefonlarında görmüştük.

Adaptasyonlu Semboller yeniliği sayesinde semboller belirli şekillerde kırpılarak cihaza ve kişisel kullanıma uyum sağlıyor olacak. Artık kenarları keskin kare semboller yerine uygulama sembollerini yuvarlak köşeli olarak göreceğiz. Uygulama geliştiricilerin sembollerini şeffaf arka plan üzerine yerleştirmesi ve uygulama başlatıcı tarafından kesilebilir biçimde tasarlaması gerekiyor. Tema paketleri çıktığında sadece bu sembolleri kendi içeriklerine göre adapte etmeleri yetecek. Uygulama geliştiriciler bu standartlara uymazsa kullanıcıların tek seçeneği belirli sembol paketlerini indirip kullanmak olacak.



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