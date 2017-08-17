EMUI 5.1, EMUI 5.0 ve EMUI 4.1 Yüklü Huawei Akıllı Telefonlar İçin Fontlar ile karşınızdayız. EMUI arayüzünün stock fontlarından sıkıldınız mı? Bu başlıkta paylaşacağımız özel fontları indirerek EMUI 5.1, EMUI 5.0 veya EMUI 4.1 arabirimine ev sahipliği yapan Huawei akıllı telefonunuzu özelleştirme imkanına kavuşacaksınız. Zaten EMUI arayüzü de geniş özelleştirme olanakları ile ön plana çıkan bir çözüm. Bu fontlar yalnızca EMUI yüklü akıllı telefonlarda kullanılabilmekte.
Huawei akıllı telefonlardaki resmi launcher olan EMUI akıcı performansı ve özelleştirme seçenekleriyle ilgi toplamayı başarıyor. Firmanın hazırladığı mağazada çok sayıda ücretsiz duvar kağıdı ve tema bulunmakta. Temalar ikonlardan bildirim alanına dek hemen her alanda değişim gerçekleştirdiği için oldukça ilgi topluyor. EMUI 5.1, EMUI 5.0 ve EMUI 4.1 Yüklü Huawei Akıllı Telefonlar İçin Fontlar nelermiş hep birlikte görelim.
EMUI 5.1, EMUI 5.0 ve EMUI 4.1 Yüklü Huawei Akıllı Telefonlar İçin Fontlar
Desteklenen Cihazlar
- EMUI 5.1 EMUI 5.0 ya da EMUI 4.1 versiyonu kurulu Huawei akıllı telefon
Fontların Kurulumu
- İndirmek istediğiniz fontu aşağıdaki bağlantılardan yararlanarak elde edin. Dosyalar göreceğiniz üzere ZIP formatında.
- ZIP dosyasının uzantısını HWT şeklinde değiştirin.
- HWT formatındaki dosyayı akıllı telefonunuzdaki hwthemes klasörüne kopyalayın.
- Akıllı telefonunuzdaki Themes uygulamasını çalıştırın ve cihaza indirip gerekli klasöre aktardığınız fontu seçin.
Fontlar
- Bethany
- choco cooky
- Iphonelight
- ProductSans
- Comic Sans
- Marshmallow
- Rosemary
- Blackjack
- Caviar Dreams
- Dancing Script
- Grand Hotel
- Helveticaneuelight
- Hussar
- RABIO Head
- San Francisco
- SF Cartoonist
- Lato
- UBUNTU Regular
- UBUNTU Light
- ROBOTO Regular
- ROBOTO Condensed
- ABEL
- Cool Jazz
- JOSEFINA Sans
- Montserrat
- Open Sans condensed BOLD
- Open Sans Condensed Light
- Railway
- Antonio
- Angry Birds
- MIUI 8
- Sony Sketch
- Stoneage
- COCOON
- Klavika
- Rattlescript BoldCaps
- Slate Pro (Blackberry)
- Sulus
- BowHouse
- Calibri
- COMFARTA
- Rixsqurrel
- Fashion Fetish
- Hello PIPI
- Hello Pool Needle
- NATO (Google Pixel)
- COCON Light
- Dudu Calligraphy
- EMUI 5
- Hacen Liner XL
- HYTRAVEL
- Corporate Rounded
- Insomnia
- Samsung Sans
- Waltography
- Angeline
- Glegoo
- Lifesaver
- Kalam