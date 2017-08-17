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EMUI 5.1, EMUI 5.0 ve EMUI 4.1 Yüklü Huawei Akıllı Telefonlar İçin Fontlar ile karşınızdayız. EMUI arayüzünün stock fontlarından sıkıldınız mı? Bu başlıkta paylaşacağımız özel fontları indirerek EMUI 5.1, EMUI 5.0 veya EMUI 4.1 arabirimine ev sahipliği yapan Huawei akıllı telefonunuzu özelleştirme imkanına kavuşacaksınız. Zaten EMUI arayüzü de geniş özelleştirme olanakları ile ön plana çıkan bir çözüm. Bu fontlar yalnızca EMUI yüklü akıllı telefonlarda kullanılabilmekte.

Huawei akıllı telefonlardaki resmi launcher olan EMUI akıcı performansı ve özelleştirme seçenekleriyle ilgi toplamayı başarıyor. Firmanın hazırladığı mağazada çok sayıda ücretsiz duvar kağıdı ve tema bulunmakta. Temalar ikonlardan bildirim alanına dek hemen her alanda değişim gerçekleştirdiği için oldukça ilgi topluyor. EMUI 5.1, EMUI 5.0 ve EMUI 4.1 Yüklü Huawei Akıllı Telefonlar İçin Fontlar nelermiş hep birlikte görelim.

EMUI 5.1, EMUI 5.0 ve EMUI 4.1 Yüklü Huawei Akıllı Telefonlar İçin Fontlar

Desteklenen Cihazlar

EMUI 5.1 EMUI 5.0 ya da EMUI 4.1 versiyonu kurulu Huawei akıllı telefon

Fontların Kurulumu

İndirmek istediğiniz fontu aşağıdaki bağlantılardan yararlanarak elde edin. Dosyalar göreceğiniz üzere ZIP formatında.

ZIP dosyasının uzantısını HWT şeklinde değiştirin.

şeklinde değiştirin. HWT formatındaki dosyayı akıllı telefonunuzdaki hwthemes klasörüne kopyalayın.

klasörüne kopyalayın. Akıllı telefonunuzdaki Themes uygulamasını çalıştırın ve cihaza indirip gerekli klasöre aktardığınız fontu seçin.

Fontlar

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