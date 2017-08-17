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Kimi zaman belirli arkadaşlar sohbete başladı mı susmak bilmez ve sizi sürekli mesaj bombardımanına uğratır. Bu gibi durumlarda telefonu sessiz ya da titreşim moduna almadan sadece ilgili kişiyle geçen yazışmaları sessizleştirmek isteyebilirsiniz. Uygulamalar buna olanak veriyor.

iOS: Belirli Yazışmaların Bildirimlerini Gizlemek

Apple iPhone sahipleri iMessage, SMS, MMS ya da grup mesaj kullanarak yazışabiliyor. iOS 8 ve üstü sürüme sahipseniz yazışmaları gizlemek için Messages uygulamasını açın ve rahatsız etme modunu aktifleştirin. Farklı iOS sürümlerinde durum benzer ama seçenekler değişebiliyor.

Sağ üst köşedeki i harfine benzeyen detayları açtıktan sonra rahatsız etme moduna tıklayın ya da bildirimleri gizle seçeneğini kullanın. Her bir yazışma bağımsız olduğu için sadece rahatsız edici geleni bu şekilde sessize alabilirsiniz.

Rahatsız etme moduna geçirdiğiniz kişi ve yazışmaların sol kısmında ay sembolü gelecek. Böylece sessiz kaldıklarını anlayabileceksiniz. Her ne kadar sizi sesle rahatsız etmiyor olsa da bu yazışma üzerinden yeni bir mesaj gelirse ay sembolü siyah yerine mavi renk olacak yani beklemede olan bir mesaj olduğunu göreceksiniz.

Bununla birlikte bildirimlerde ve kilit ekranında herhangi bir yeni mesaj olduğuna dair işaret olmayacak ya da rakamla gösterilmeyecek. Bu sayede telefonu komple sessize ya da rahatsız etme moduna almak zorunda kalmayacaksınız. Bununla birlikte sessize aldığınız kişilerden biri acil durum kişileri listesinde ekli olsa bile bildirimler gelmeyecek çünkü bu dosyada belirttiğimiz ayar daha baskındır!

Bunlardan gelen acil durum mesajlarını sadece cihazı komple rahatsız etme moduna alırsanız göreceksiniz. Tekrar normalde döndürmek için aynı alana girip seçeneği kapatabilirsiniz.



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