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İki yıl önce duyurulan Lenovo A7000, ses kalitesi yönünden oldukça iddialı bir şekilde piyasaya adımını attı. Diğer ürünleri bakımından da zengin seçeneklere sahip olan Lenovo, akıllı telefonlarında donanımsal gücü ön planda tutuyor. Bu yazımızda Lenovo A7000 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızın Android sürümünde farklılık sağlayabilir ve dilediğiniz Custom ROM’ları yükleyebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

SpFlashTool

Cihazınıza uygun ROM dosyasını buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

Lenovo A7000 Stock ROM Yükleme

İlk olarak Lenovo A7000’in USB Ayıklama Modunu aktif etmeniz gerekiyor.



Bunun için Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Yapım Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modunu aktif etmiş olun.

Size vermiş olduğumuz SPFlashTool arşivini masaüstünde boş bir klasöre atın ve ardından flash_tool uygulamasını çalıştırın.

Programı çalıştırdıktan sonra sağ taraftaki Scatter-loading kutucuğuna tıklayın.

Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan indirmiş olduğunuz ROM klasörünü seçerek devam edin. Program kendisi yüklemeye başlamaz ise Download butonuna basarak yüklemeyi başlatabilirsiniz.

İşlem tamamlanınca ekrana Download Ok diye yeşil tik işaretli bir pencere gelecek. Lenovo A7000 Stock ROM yükleme adımlarını uyguladık. Siz de soru, sorun veya önerileriniz varsa forum sayfamızı ziyaret ederek bize bildirebilirsiniz.





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