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LG’nin 2016 senesindeki amiral gemisi LG V20, V serisindeki beklentilerin çok üstünde bir performans sergiliyor. LG V20’nin üç mikrofonlu alıcısı ve özel dönüştürme algoritması var ve bu sayede mükemmel bir ses kayıt özelliğine sahip. Bu yazımızda LG V20’yi dahada gelişmiş bir duruma nasıl getirirsiniz onu anlatacağız. Siz de cihazınızın yönetici durumuna gelmesini ve gelişmiş ayarlara kavuşmasını istiyorsanız sizin için hazırladığımız LG V20 Root Atma ve TWRP Recovery yükleme adımlarını takip edebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

LGDriver

AbdSetup

TWRP

SuperSU

LG V20 Root Atma ve TWRP Recovery Yükleme

İlk olarak LG V20’nin ayarlarını yapalım. Ayarlar kısmına girin. Cihaz hakkında > Yazılım bilgisi bölümündeki Yapım Numarası seçeneğinin üstüne ardı ardına basın ve artık bir geliştiricisiniz diye ekrana uyarı gelecektir. Geliştirici modu aktif olduğunda geliştirici seçeneklerinden, OEM ile Kilit Açma ve USB Hata Ayıklama kısmını aktif edin.

Daha sonra yukarıda vermiş olduğumuz bağlantı üzerinden Adb ve LG Driver‘ı kurun ve SuperSU dosyasını telefonun dahili hafızasına atın. Bilgisayarınızın başlat menüsüne gelin ve arama yerine cmd.exe yazarak enter tuşuna basın. Açılan ekranda bu kodu adb reboot bootloader yazarak enter tuşuna basın. Eğer işlemler süresince telefonunuza uyarılar gelir ise bunları onaylayın ve devam edin. LG V20 Root Atma ve TWRP Recovery yükleme işleminde sona yaklaştık.

Cihaz şu an Bootloader Moduna geçmiş durumda. Daha önceden kurmuş olduğumuz Abd’nin içine recovery.img dosyamızı yerleştirin ve daha sonra ekrana fastboot flash recovery recovery.img yazarak enter tuşuna basın. Bu işlemler bittiyse telefonun bilgisayar ile bağlantısını kesmek için USB kabloyu çıkartın ve cihazı kapatın. Bu sefer Ses açma / Güç / Home tuşlarını kullanarak cihazımızı Recovery Mod’da başlatmış oluyoruz. Recovery ekranında Ses açma / Ses kapama tuşlarını kullanarak Factory data reset olanı seçin ve Güç tuşu ile onay verin bu sayede TWRP Recovery Mod karşınıza gelecektir.

Bu ekranda Install yazan yere tıklayın. Daha önce cihazınıza atmış olduğunuz SuperSU dosyasını seçin.

Daha sonra Swipe to Allow Modifications‘a doğru mavi butonu kaydırarak işlemi tamamlayın. LG V20 Root Atma ve TWRP Recovery yükleme aşamalarını sizlare aktardık. Soru, sorun veya önerileriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.



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