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Magisk kurulu Android Nougat telefona Xposed Framework yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Xposed Framework Android işletim sistemli akıllı telefonları Xposed modülleriyle özelleştirmek için kullanılabilecek en ilgi çekici çözüm konumunda. Bugünlerde ise birçok akıllı telefon Magisk ile root edilebiliyor. Bugün Magisk kurulu Android Nougat telefona Xposed Framework yüklemek için ne yapılması gerektiğine bakacağız. İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

Magisk Kurulu Android Nougat Telefona Xposed Framework Yüklemek

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldırılması

Root erişiminin sağlanması

TWRP / CWM benzeri bir custom recovery kurulumu

Boş depolama alanı

NOT: Cihazınız Android 7.1 Nougat ya da daha güncel bir versiyonu çalıştırıyorsa SDK25’i flash’layın. Eğer Android 7.0 Nougat yüklüyse SDK24’ü flash’layın.

Hazırlık

Cihazınızın tam bir yedeğini oluşturun.

Akıllı telefonunuzda Magisk’in kurulu olması gerek.

xposed-systemless-v87-sdk24/5-by-PurifyOS.zip dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Aşamaları izleyin.

İndirmeler

Magisk’te Xposed Framework Kurulumu

Üstteki bağlantıdan dosyayı indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonunuzu kapatın, recovery modunda başlatın. Daha önce bootloader kilidi kaldırma, TWRP kurulumu, root erişimini sağlama gibi işlemleri gerçekleştirdiğiniz için cihazı hangi tuş kombinasyonuyla recovery modunda başlatabileceğinizi biliyor olsanız gerek.

TWRP recovery menüsü karşınıza geldiğinde Install seçeneğine dokunun ve xposed-systemless-v87-sdk24/5-by-PurifyOS.zip dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Flash’lama tamamlandıktan sonra Wipe Cache seçeneğini kullanın.

Akıllı telefonu yeniden başlatın. Bazı cihazlarda Xposed kurulumunun ardından ilk açılışın 5 – 10 dakika kadar zaman aldığını belirtelim.



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