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Samsung Galaxy A8 (2015) Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un Galaxy A8 modeli akıllı telefonunun orijinal modeli 2015 yılında kullanıcılarla buluşturulmuştu. Galaxy A8’in yeni bir versiyonu geçtiğimiz yıl tanıtıldı fakat 2017 içerisinde yeni bir Galaxy A8 modeli görüp göremeyeceğimiz belli değil. Samsung Galaxy A8 (2015) akıllı telefon kutusundan Android Lollipop işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu. Cihaz sonrasında, geçtiğimiz yıl içerisinde Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi güncellemesini aldı. Akıllı telefon iki yaşını doldurduğu için yeni bir majör güncelleme yayınlanması beklenmiyordu fakat duruma bakılırsa Galaxy A8’in Android 7.0 Nougat güncellemesini alma ihtimali var.

Samsung Galaxy A8 (2015) Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonunu çalıştıran Galaxy A8 (2015) akıllı telefon Wi-Fi Alliance web sitesinde listelenmiş durumda. Samsung cihaz sahiplerine son bir yenilik daha sunmayı planlıyor olabilir.

Orijinal Galaxy A8 modelinin Android 7.0 Nougat güncellemesini alacağı konusunda kesin bir bilgi olmasa da bu gelişmeyi en azından umut verici olarak nitelendirmek mümkün. Samsung üretimi bir akıllı telefon Wi-Fi Alliance’da yeni Android versiyonuyla belirdiğinde o cihaz genellikle ilgili güncellemeyi alıyor.

158 x 76.8 x 5.9 mm boyutlarında ve 151 gram ağırlığındaki Samsung Galaxy A8 (2015)’in 5.7 inç genişlikli ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaz Snapdragon 615 yongaseti, 2 GB RAM, 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, 16 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön yüzde 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3050 mAh kapasiteli pil gibi detaylar içeriyor.



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