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Android‘li akıllı telefonlarda ana ekrandaki saat widget’ını düzenlemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Özelleştirme Android’in güçlü olduğu bir alan. Akıllı telefonunuzun görünümünü özelleştirmek / değiştirmek için root erişimini sağlamanız da şart değil. Android’in sahip olduğu ayarlar ve çeşitli üçüncü parti uygulamalar ile birçok düzenleme gerçekleştirilebiliyor. Saat widget’ları da buna dahil. Android’deki widget’lar ana ekranınızı kişiselleştirmek için kullanışlı oluyor. Saat widget’ı son derece sevilen bir widget ancak özelleştirme olanakları anlamında biraz zayıf kalıyor. Seven Time, saat widget’ını stilize etmenizi ve yeniden boyutlandırmanızı sağlayan ücretsiz bir Android uygulaması. Seven Time ile Android‘de ana ekrandaki saat widget’ını düzenlemek oldukça kolay.

Android: Ana Ekrandaki Saat Widget’ını Düzenlemek

Seven Times uygulamasını Google Play uygulama mağazasından indirin ve kurulumun ardından çalıştırın. Styles sekmesi altından çeşitli saat stillerine ön izleme yapabilirsiniz. Beğendiğiniz görünümün adını aklınızda tutun, uygulama arayüzünde sol üst kısımda yer alan hamburger menü simgesine dokunun. Settings menüsüne girin ve Style‘ı açın, buradan beğendiğiniz görünümü ayarlayabilirsiniz.

Color editor menüsü altında Color ve Shadow seçenekleri bulunuyor. Shadow saate 3D görünüm kazandırmanızı sağlıyor. Color seçeneği ise tahmin edebileceğiniz üzere saatin rengini ayarlamanıza olanak tanıyor. Kaydırma yaparak dilediğiniz rengi seçebiliyor ya da biliyorsanız istediğiniz rengin RGB kodunu girebiliyorsunuz.

Saat widget’ının boyutunu Size editor bölümünden düzenleyebilirsiniz. Widget’ı büyük ya da küçük olarak ayarlamak size kalmış bir şey.

İstediğiniz düzenlemeleri gerçekleştirdikten sonra Android ana ekranına dönün. Boş bir alanda parmağınızla basılı tutun. Widgets seçeneğine girin ve Seven Time widget’ını bulun. Sürükle bırak yöntemiyle ana ekranınıza taşıyın. İşlem bu kadar basit!

Android’in son versiyonunda kilit ekranı widget’ları desteklenmiyor. Root erişimini sağladıysanız ya da kilit ekranı widget’larını destekleyen önceki Android versiyonlarından birisini kullanıyorsanız özelleştirilmiş saat widget’ını oraya da ekleyebilirsiniz.





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