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Android dünyası açık kaynaklı olduğundan dijital ses işlemeye (DSP) destek veren çok sayıda uygulama yer alıyor. Bunları bir nevi kapsamlı ekolayzır çözümü gibi düşünebilirsiniz. Çoğu üretici kendi geliştirdiği üç boyutlu ses, çevresel efektler gibi hileleri içeren paketleri kurup satışa sunuyor.

Android: JamesDSPManager Açık Kaynaklı Ses Yöneticisi

Bazı modeller farklı olabilmek için Dolby gibi özel lisanslı çözümleri de ses yazılımına ekliyor ama beğenmek ya da kullanmak zorunda değilsiniz. Popüler cihazlara özel modlar sayesinde bunları kurup varsayılan olarak kullanabilirsiniz. Bunlardan biri olan JamesDSPManager ses yöneticisi hem basit temel, hem de gelişmiş ses özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Açık kaynaklı uygulama tüm cihazlarla ve ROM’larla uyumlu değil ama çoğuyla uyumlu olacak biçimde hazırlandığı söyleniyor. ROM geliştiricileri bu paketi dahil edebiliyorlar ya da uyumlu olması için destek veriyorlar. Samsung, AOSP, CyanogenMod ve LineageOS ROM’larının denendiği ve işlediği söyleniyor. x86 ve ARM esaslı cihazlara kurulabiliyor.

Gelen özellikler ses sıkıştırma, dinamik bas arttırma, yankı, ses ve ortam efektleri, stereo genişletme, 10 kanal hibrit ekolayzır, analog modelleme ve çok daha fazlası.

Android 5.0 ve üstü yüklüyse ve cihazda root varsa özel kurtarma menüsüne girerek zip paketini kurabilirsiniz. En yeni sürümünü GitHub sayfası üzerinden indirebilirsiniz:

https://github.com/james34602/JamesDSPManager/releases

Kurulumdan sonra cihaz yeniden başlayınca yeni eklenen JamesDSP uygulamasını açın ve en üstteki satıra tıklayıp aktifleştirin. Ardından kulaklık takıp ses ayarlarını değiştirip değişiklikleri kontrol edebilirsiniz.



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