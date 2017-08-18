Android/iOS: Anonim Mesajlar Gönderen Sarahah Uygulaması

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Sarahah adı verilen ve anonim olarak yapıcı yorumlar ile mesajlar gönderme imkanı veren bir uygulama son zamanlarda Google Play ve Apple iTunes mağazalarında yükselişe geçmiş durumda. Suudi yazılımcı Zain al-Abidin Tawfiq imzalı uygulamanın 10 milyondan fazla indirildiği görülebiliyor.

Android/iOS: Anonim Mesajlar Gönderen Sarahah

Geliştiricilere bakılırsa uygulamanın amacı dürüst konuşmayı teşvik ederek insanların üstünlük ve eksiklerini gözler önüne sermek. Kullanıcı adı ve parola depolamadan işleyen uygulamanın oluşturduğu linkleri herkes ziyaret edip anonim yorum bırakabilir. Son derece basit bir uygulama ve anonim mesaj gönderim dışında Sarahah kullanıcılarını arama ve mesaj gönderebilecekleri seçme imkanı var.

Anonim mesaj gönderilecek bir kayıt açmak için hesap oluşturup oturum açmanız şart. Kullanıcı adı seçince buna uygun x.sarahah.com adresi oluşturuluyor ve linkler kullanılarak sosyal ağlarda paylaşılabiliyor.

Uygulamanın geri kalanında pek de bir özellik yok ve sadece ayarlar kısmına girerseniz bildirim sesleri ve önizlemesi, aramalarda bulunabilme, kayıtsız kullanıcılardan yorum ve dil seçenekleri var.

Uygulamayı kullanarak diğer kullanıcıları arayabilirsiniz ama elbette bulunabilmeleri için diğer kullanıcıların ayarlarda bunu açık bırakmış olmaları şart. Bir de kullanıcıların seçtiği kullanıcı adını bilmelisiniz. Zaman içinde eklemeler gelebilir ve uygulama daha kapsamlı bir hal alabilir.



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