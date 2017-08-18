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Özellikle 16 GB iPhone cihazınız varsa ve dahili depolama alanı sorunu yaşıyorsanız tabii ki de İnternet’te birçok ipucu araştırmışsınızdır. Yeni uygulama indirme işlemi esnasında ya da telefonda fotoğraf görüntülemek istersen dahili depolama sorunu bildirimi iPhone kullanıcıları için bir kabus haline gelmiştir.

Sizleri depolama sorunundan kurtaracak bu çözüm iPhone’unuzun garantisini geçersiz kılmaz ve herhangi bir risk içermez.

iOS: Dahili Depolama Alanını Arttırma

Telefonunuzda bulunan ayarlar bölümüne girin. Cihazınızın dahili depolama alanını görmek için bu bölümde bulunan Genel > Hakkında‘ya tıklayın.

iTunes Store uygulamasını açın. Filmleri açın ve dosya boyutu büyük olan filmler bulun. Muhtemelen en uzun süreli film en yüksek boyutta olandır. ”Yüzüklerin Efendisi: İki Kule” 6.83 GB dosya boyutuna sahip. Bu iyi bir seçim olabilir. Kiralamaya son vermeyeceğinizi göz önünde bulundurarak rent düğmesine iki kez dokunun. Dolayısıyla bu işlemden herhangi bir ücret alınmaz.

Kirayı indirmek için yeterli alan olmadığına dair bir mesaj gördüğünüzde ayarlara dokunun. Ardından tekrar Genel > Hakkında bölümüne dönün. İlk adımdaki uyguladığınız aynı işlemde karşılaştığımız depolama alanından, bu adımda daha fazla bir depolama alanı görebiliriz.

Tekrar iTunes Store uygulamasına dönün ve filmi tekrar kiralamaya çalışın. Çok fazla boş alana sahip olana kadar aynı işlemi tekrarlayın. Böylece depolama alanınızı arttırabilir ve en azından dahili depolama sorunundan kurtulursunuz.

Sizlere sunduğumuz bu ipucu hakkında soru ve görüşleriniz için forumumuzu kullanın. Forumumuzda sizleri bekliyor ve sorularınıza cevap veriyor olacağız.





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