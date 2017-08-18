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Apple’ın mobil cihazlara özel geliştirip sürekli güncellediği iOS işletim sistemi yeni sürümü iOS 11 ile bir diğer yeniliği kullanıma geçirmeye hazırlanıyor. Henüz Beta aşamasında olan ama yakında dağıtıma girecek iOS 11 ile yüksek verimli görsel formatı geliyor ama isterseniz kapatabilirsiniz.

iOS: Yüksek Verimli Görsel Formatını Kapatmak

Yeni nesil görsel eklentisinin getirisi aynı görsel için yarı yarıya az depolama alanı işgal etmesi. Böylece depolama alanı az olan cihazlar bir anda rahatlama yaşayabiliyor. heif uzantılı yeni görsellerle ilgili bazı uyum sorunları görülebilir ya da çekilen görselleri sosyal ağlar gibi yerlerde paylaşmak imkansız olabilir, izleyiciler göremeyebilir. Bu sorunu yaşarsanız bir süreliğine geçiş tamamlanana kadar yüksek verimli görsel formatı kullanmaya son verebilirsiniz.

Yapmanız gereken cihazınızda Ayarlar uygulamasını açıp Kamera ayarlarına girmek ve formatlar alt menüsünü bulmak. Ardından açılan alt menüde yüksek verimli yerine en uyumlu seçeneğine geri dönmek.

Bu değişiklikten sonra yeni çekilen fotoğraflar otomatik olarak heif yerine jpg uzantılı olarak saklanmaya başlayacak. Artık fotoğrafları önceden olduğu gibi sorun yaşamadan farklı ortamlarda paylaşabiliyor olacaksınız. Zaman içinde bu formata destek veren uygulama ve servislerin sayısı artınca artık eski haline geri döndürüp tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz.



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