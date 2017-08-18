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Kaybolan Apple Watch’u bulmak için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. Teknolojiye az çok ilgisi olan hemen her kullanıcının çeşitli sensörler, işlevler ve özelliklere ev sahipliği yapan Apple Watch akıllı saati yakından tanıdığını tahmin ediyoruz. Bu cihaz basit bir saat olmaktan çok daha fazlasını vaat ediyor. Özellikle iPhone sahipleri gün içerisinde cihazlarını eline almadan onunla pratik şekilde etkileşime geçmek üzere Apple Watch edinmek istiyor. Geliştiricilerin Apple Watch’a olan ilgisi de ortada. Çeşitli anlarda akıllı saatinizi kolunuzdan çıkarmanız gerekebilir. Bu küçük ve şirin cihazı yoğun olduğunuz anlarda bir yerlerde unutmanız olası. Peki bir yerlerde unutulan / kaybolan Apple Watch‘un yeri nasıl tespit edilebilir?

Kaybolan Apple Watch Nasıl Bulunur?

iOS 10 ve daha güncel işletim sistemi versiyonuna sahip olan Apple iPhone ile watchOS 3 ve daha güncel işletim sistemli Apple Watch modelleri Find My Device özelliğini desteklemekte. Bu sayede kaybolan / unutulan cihazların izi sürülebiliyor. Tabii bu özellikten yararlanabilmek için öncelikle etkinleştirme gerekmekte. Settings menüsünden kolayca aktive edebiliyorsunuz. Özelliği etkinleştirmezseniz cihazın konumunu bu şekilde öğrenebilmeniz mümkün olmayacaktır.

Apple Watch’u etkinleştirdiğiniz iPhone’da Settings menüsünden Find My Apple Watch seçeneğine erişin.

Karşınıza gelecek olan ekranda bir harita belirecek ve Apple Watch’un konumu görüntülenecektir. Tam tespitin mümkün olmadığı durumlarda kabaca bir gösterim söz konusu olabiliyor.

Tabii bu özelliğin cihazınızı bulmada kesin olarak sonuç verme garantisi sunmadığını belirtelim.



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