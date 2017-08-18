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Samsung Galaxy A9 Pro Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Hatırlayacağınız üzere dün Galaxy A8 (2015) akıllı telefonun Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonunu çalıştıran versiyonunun Wi-Fi Alliance web sitesinde listelendiğini belirtmiştik. Duruma bakılırsa Galaxy A9 Pro modeli de tıpkı orijinal Galaxy A8 modeli gibi Android 7.0 Nougat kurulu şekilde Wi-Fi Alliance web sitesinin kayıtlarına girdi.

Bu kayıtlar genellikle güncellemenin şu anda test edildiğini ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda kısa süre içerisinde yayınlanmaya başlanacağını gösteriyor. Bununla birlikte WiFi sertifikasının alınmasının ardından güncellemenin yayınlanmasının birkaç ay kadar sürebileceği de unutulmamalı. Sonuç olarak Galaxy A9 Pro’nun Android 7.0 Nougat güncellemesini alması yüksek ihtimal fakat tarih konusunda elde bir bilgi bulunmuyor.

Samsung Galaxy A9 Pro Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Mayıs 2016’da raflardaki yerini alan Samsung Galaxy A9 Pro akıllı telefon 161.7 x 80.9 x 7.9 mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında. Cihazın 6 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Arka yüzey Corning Gorilla Glass 4 teknolojisiyle çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş. Akıllı telefona güç veren Snapdragon 652 yongasetinde 4 x 1.8 GHz Cortex-A72 & 4 x 1.4 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdekleri ile Adreno 510 GPU’su bulunmakta. 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı, depolama alanını genişletmek için microSD kart yuvası, 16 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön yüzde 8 MP selfie kamerası ve 5000 mAh kapasiteli pil gibi detaylar var. Ürün kutusundan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.



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