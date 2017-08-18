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2015 senesinde piyasaya sürülen Samsung Galaxy E5, E serisinin ilk cihazı olmak ile birlikte fiyatının hakkını veren bir ürün olmayı başarmıştı. Cihaz iki sene önce çıkmış olsa da hala üzerindeki popülerliği atmış değil. Samsung markasının geniş bir kitleye hitap ediyor oluşu cihazı olumlu yönde etkilemişti. Bu yazımızda Samsung Galaxy E5 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızın Android sürümünü yükseltebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

StockROM

Samsung Galaxy E5 Stock ROM Yükleme

İlk olarak Samsung Galaxy E5’in USB Hata Ayıklama modunu aktif etmemiz gerekiyor.Bunun için Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modunu aktif etmiş olun.

Daha telefonunuzu kapatın ve Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Şimdi ise size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin ve kurun.

Odin programını çalıştırın ve ID:COM yazılı yerine altındaki kutucuğun rengi değişti ise telefonunuzu algılamıştır. Daha sonra ROM dosyanızı AP yazan kısma basarak seçin ve bir sorun yok ise işlemi başlatmak için Start butonuna basın.

Yükleme tamamlanınca sol tarafta PASS yazısı belirir ise Samsung Galaxy E5 Stock ROM yükleme işleminde başarılı olmuşuz demektir. Daha sonra telefonunuz ile bilgisayarınızın bağlantısını kesin ve cihazı yeniden başlatın. Soru, sorun veya görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilir ve bize bildirebilirsiniz.



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